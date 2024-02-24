L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 862
Fatto (rifatto) un fresco indicatore di volatilità. Ho aggiunto dei volumi.
qualcuno ne ha bisogno come caratteristica?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Ho aggiunto il volume di tick e ho messo radici da tutto questo (non so perché, ma definisce i cicli normalmente)
segnato in rosso dove si può cambiare il ritardo.
Il compito: prevedere la volatilità per n barre in avanti e convertire al prezzo
I modi più semplici: autoregressione e https://www.mql5.com/ru/articles/318
Il codice non è stato ancora riscaricato?
non è il mio indicatore
Ops. Non l'ha guardato.
Allora vorresti caricare la tua versione?
Ops. Non l'ha guardato.
Perché? Vi ho mostrato ciò che ho migliorato.
+ Non c'è ancora un confronto su quale volatilità sia più facile da prevedere - nell'indicatore iniziale o in quello corretto
Bene.... Basta carabattole, basta ballare!!!! Sono riuscito a ottenere un modello per BO oggi con un buon livello di VI per andare. Vediamo quindi quanto è forte questa bestia, cioè R+Reshetov+R. Questo vi mostrerà in una volta sola chi è il duro :-)
Ok, è stata una notte insonne, ma sono in linea. Per coloro che vogliono giocare con Bo Do il seguente, scaricare l'indicatore di base TD Sequenta da lì. Lo gettiamo sul grafico sterlina M15 con parametri 5 e 5 e attendere il punto verde, non appena appare immediatamente registrato in questo thread e attendere consigli sulle operazioni nel BO. Sono a casa stasera per il momento, quindi penso che scambierò OK...
Stai puntando troppo in basso, non puoi creare il tuo fondo hedge in BO
È solo per divertimento. Tieni le mani occupate per non doverti preoccupare... :-)
Grazie! Istruzioni seguite. Aspettando il punto verde!!!
Fai sul serio o mi prendi in giro? Non riesco a capire quando sei sarcastico e quando sei realista....
Mostrami uno screenshot, devo essere sicuro che l'indicatore sia giusto.....
Quindi. Trickster? Sorpreso di vedere quanto bene sto facendo sul comprare di più? Ne ho già avuti due e credo che ne avrò un altro. Guarda qui. Speciale per gli USA....
La freccia ti dice quale sarà la barra in una barra. Quindi saltiamo quello in costruzione, ma sto pensando di comprare un'opzione sul prossimo. Ci stai? Sei con me?