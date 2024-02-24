L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1737
k-means, il più semplice
Beh, è la stessa cosa.
Prova dbscan, penso che sia meglio.
Vedi, posso anche vedere cosa stai raggruppando)) Sono pazzo di me stesso).
Ho mostrato da qualche parte (non ricordo dove, perché non faccio trading da più di un mese) che la distribuzione di probabilità degli incrementi di mercato è il prodotto delle distribuzioni CB Gaussiana ed esponenziale (o in generale - Erlangiana).
La distribuzione Erlang è responsabile degli intervalli di tempo tra le quotazioni dei tick e il generatore di tali numeri si presenta così
Qui Lambda è l'intensità del flusso di eventi (citazioni).
Se Lambda=const, il processo è stazionario, ma l'intensità del flusso di mercato è diversa in diversi punti del tempo, cioè Lambda=f(t) che determina il processo non stazionario in generale.
Quindi, per distinguere un processo stazionario, è necessario considerare sezioni separate di BP con la stessa densità di flusso come un tutto.
Quindi, i tentativi di dividere BP in ore all'interno di un giorno, e poi "incollare" queste ore insieme - chiaramente hanno diritto alla vita.
P.S.
Secondo i miei calcoli, la stessa densità di flusso è osservata nelle ore successive in un giorno:
0
1, 23
2, 5, 22
3, 4, 8, 21
6, 7
9, 12, 19
10, 11, 15, 18
13, 14
16
17
20
Beh, questo è solo per informazione...
Vedi, posso anche vedere cosa stai raggruppando).
Perché ti stai agitando? L'ho scritto all'inizio
Dove? Non l'ho visto.
è possibile estrarre le matrici con i centroidi per usarle separatamente in un altro programma con nuovi dati?
Forse R ha questa funzione, controlla.
se ho capito bene, sì, posso
insegnare a
scrivere di nuovo specificamente ciò che si vuole fare senza codificare inutilmente
tre centriidi da tre cluster
dopo il modello fit dovrebbe esserci una matrice o qualcosa del genere, a seconda dell'algoritmo
che può essere usato per calcolare le previsioni sui nuovi dati... e sui vecchi dati...
per trasferirlo nel metaque e leggerlo nel tester