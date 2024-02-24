L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 718

Ed ecco il pacchetto lime (disponibile in R).


Ecco come si spiega il suo principio di selezione.

L'approccio generale di lime per raggiungere questo obiettivo è il seguente:

  1. Per ogni previsione da spiegare, permuta l'osservazione n volte.
  2. Lasciamo che il modello complesso predica il risultato di tutte le osservazioni permutate.
  3. Calcolare la distanza di tutte le permutazioni dall'osservazione originale.
  4. Convertire la distanza in un punteggio di somiglianza.
  5. Selezionare m caratteristiche che descrivono meglio il risultato del modello complesso dai dati permutati.
  6. Adattare un modello semplice ai dati permutati, spiegando il risultato del modello complesso con le caratteristiche m dai dati permutati ponderati per la loro somiglianza con l'osservazione originale.
  7. Estrarre i pesi delle caratteristiche dal modello semplice e usarli come spiegazioni per il comportamento locale del modello complesso.

PS.

Si noti che entrambi i pacchetti definiscono l'impatto del predittore sul Predictor e non la sua importanza nella costruzione del modello, che è considerato una scatola nera.

Understanding lime
  • Thomas Lin Pedersen & Michaël Benesty
  • cran.r-project.org
The following is a simple example which seeks to explain the outcome of a model classifying sentences from 30 scientific papers as being about (or not) the author’s own work, e.g. methods, results or conclusions. Most of the things written for can be applied to textual data. We will test our model on test data. Now we are sure that the model...
 

Uso il pacchetto vreat per selezionare i predittori e lo capisco come segue. Quindi... pensieri ad alta voce ....

Questo pacchetto determina l'importanza dei predittori e i predittori che hanno il punteggio massimo (convenzionalmente) sono considerati importanti. Quando si pre-elaborano i dati e si ottiene il risultato, R mostra solo che ci sono dipendenze sia nascoste che esplicite tra l'insieme dato di predittori e la variabile di uscita. Quindi dice solo che ci sono dipendenze e la ricerca di queste dipendenze viene eseguita dall'ottimizzatore.

R- dice che ci sono dipendenze, l'ottimizzatore dice. Sì, ecco le dipendenze...... Come questo....

 

Ciao!

Ragazzi, quando finirete il super bot con l'IA?

Diventerai vecchio aspettando così ))

 
Alexander Ivanov:

Ciao!

Ragazzi, quando finirete il super bot con l'IA?

Diventerai vecchio aspettando).

Cosa vuol dire che hai finito? Pensi di creare un'IA e di mettere le mani nei pantaloni... andare a piedi......?? E' tutto qui?

L'IA richiede una toelettatura settimanale e un monitoraggio quotidiano delle sue prestazioni. Personalmente, ho già tutti i codici finiti e lucidati. Ora tutto quello che faccio è addestrare e testare i modelli risultanti. Quindi questo è il modo ...

Mihail Marchukajtes:

Cosa vuol dire che hai finito? Pensate di aver creato un'IA e di aver messo le mani nei pantaloni...? andare a piedi......?? E' tutto qui?

L'IA richiede una toelettatura settimanale e un monitoraggio quotidiano delle sue prestazioni. Personalmente, ho già tutti i codici finiti e lucidati. Ora tutto quello che faccio è addestrare e testare i modelli risultanti. Quindi...

No, l'IA è una personalità e non vuole essere controllata

 
Maxim Dmitrievsky:

No, l'IA è una persona e non vuole essere controllata

Beh, qualsiasi personalità è stata controllata da qualcuno durante la sua crescita e formazione. Genitori, insegnanti, ecc. ecc., quindi fino a quando quella persona non ha raggiunto un rapporto responsabile con ciò che è destinata a fare. È necessario controllarla, o la priveranno dei diritti di genitore

 
Konstantin Nikitin:

Beh, qualsiasi personalità durante la sua crescita e formazione è controllata da qualcuno. Genitori, insegnanti, ecc. ecc., quindi finché quella persona non ha raggiunto un atteggiamento responsabile verso ciò che è destinata a fare. Dovete controllarla o le toglieranno i diritti di genitore.

Soprattutto perché può essere così birichino che non si può lasciarlo incustodito. Vivi e impara. Si scopre che finché ci sarà un'IA, sarà sempre seduta alla scrivania, non importa quanto sia intelligente.... IMHO

Konstantin Nikitin:

Beh, qualsiasi personalità durante la sua crescita e formazione è stata controllata da qualcuno. Genitori, insegnanti, ecc. ecc., quindi fino a quando quella persona non raggiunge un atteggiamento responsabile verso ciò a cui è destinata. Dovete controllarla o le toglieranno i diritti di genitore.

siamo troppo stupidi per loro e sono perfetti... li creeremo e ci estingueremo

 
Mihail Marchukajtes:

... Personalmente , ho tutti i codici già finiti e lucidati. Ora sto solo imparando e testando i modelli risultanti. È così...

C'è un posto dove si può vedere il risultato dei codici "finiti e lucidati"? Come funzionano come risultato della formazione e dei test? Qualcosa come il monitoraggio di myfxbook?

 
Alexander Sevastyanov:

È possibile vedere i risultati dei codici "finiti e lucidati" da qualche parte? Come si comportano in seguito alla formazione e ai test? Qualcosa come il monitoraggio di myfxbook?

Purtroppo no. Alleno modelli ogni settimana. Le statistiche dei miei segnali sono deprimenti perché c'è un'enorme differenza tra i test e il trading reale. Non nella divergenza dei risultati, ma nelle sfumature del tempo reale.

Non so perché ho ricevuto l'errore che dice che l'indicatore è troppo lento e chiede di riscriverlo.

Se volessi provare a riscriverlo per una barra ma non per tutto il periodo, dovrei ricalcolarlo per le ultime 100 barre.

   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчёта индикатора
     {
      limit=100; // стартовый номер для расчёта всех баров
        }else{
      limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчёта новых баров
     }
