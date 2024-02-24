L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 718
Ed ecco il pacchetto lime (disponibile in R).
Ecco come si spiega il suo principio di selezione.
L'approccio generale di lime per raggiungere questo obiettivo è il seguente:
PS.
Si noti che entrambi i pacchetti definiscono l'impatto del predittore sul Predictor e non la sua importanza nella costruzione del modello, che è considerato una scatola nera.
Uso il pacchetto vreat per selezionare i predittori e lo capisco come segue. Quindi... pensieri ad alta voce ....
Questo pacchetto determina l'importanza dei predittori e i predittori che hanno il punteggio massimo (convenzionalmente) sono considerati importanti. Quando si pre-elaborano i dati e si ottiene il risultato, R mostra solo che ci sono dipendenze sia nascoste che esplicite tra l'insieme dato di predittori e la variabile di uscita. Quindi dice solo che ci sono dipendenze e la ricerca di queste dipendenze viene eseguita dall'ottimizzatore.
R- dice che ci sono dipendenze, l'ottimizzatore dice. Sì, ecco le dipendenze...... Come questo....
Ciao!
Ragazzi, quando finirete il super bot con l'IA?
Diventerai vecchio aspettando così ))
Ciao!
Ragazzi, quando finirete il super bot con l'IA?
Diventerai vecchio aspettando).
Cosa vuol dire che hai finito? Pensi di creare un'IA e di mettere le mani nei pantaloni... andare a piedi......?? E' tutto qui?
L'IA richiede una toelettatura settimanale e un monitoraggio quotidiano delle sue prestazioni. Personalmente, ho già tutti i codici finiti e lucidati. Ora tutto quello che faccio è addestrare e testare i modelli risultanti. Quindi questo è il modo ...
No, l'IA è una personalità e non vuole essere controllata
Beh, qualsiasi personalità è stata controllata da qualcuno durante la sua crescita e formazione. Genitori, insegnanti, ecc. ecc., quindi fino a quando quella persona non ha raggiunto un rapporto responsabile con ciò che è destinata a fare. È necessario controllarla, o la priveranno dei diritti di genitore
Soprattutto perché può essere così birichino che non si può lasciarlo incustodito. Vivi e impara. Si scopre che finché ci sarà un'IA, sarà sempre seduta alla scrivania, non importa quanto sia intelligente.... IMHO
siamo troppo stupidi per loro e sono perfetti... li creeremo e ci estingueremo
... Personalmente , ho tutti i codici già finiti e lucidati. Ora sto solo imparando e testando i modelli risultanti. È così...
C'è un posto dove si può vedere il risultato dei codici "finiti e lucidati"? Come funzionano come risultato della formazione e dei test? Qualcosa come il monitoraggio di myfxbook?
Purtroppo no. Alleno modelli ogni settimana. Le statistiche dei miei segnali sono deprimenti perché c'è un'enorme differenza tra i test e il trading reale. Non nella divergenza dei risultati, ma nelle sfumature del tempo reale.
Non so perché ho ricevuto l'errore che dice che l'indicatore è troppo lento e chiede di riscriverlo.
Se volessi provare a riscriverlo per una barra ma non per tutto il periodo, dovrei ricalcolarlo per le ultime 100 barre.