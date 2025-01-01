DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione EsponenzialeMathMomentsExponential 

MathMomentsExponential

Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione esponenziale con il parametro MU.

double  MathMomentsExponential(
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   double&       mean,           // variabile per la media
   double&       variance,       // variabile per la varianza  
   double&       skewness,       // variabile per l'asimmetria
   double&       kurtosis,       // variabile per la curtosi
   int&          error_code      // variabile per il codice errore
   );

Parametri

mu

[in]   Parametro della distribuzione (valore atteso).

mean

[out] Variabile per ottenere il valore medio.

variance

[out] variabile per ottenere la varianza.

skewness

[out] variabile per ottenere l' asimmetria.

kurtosis

[out] Variabile per ottenere la curtosi.

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

Valore di ritorno

Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.