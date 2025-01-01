- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathCumulativeDistributionBeta
Calcola la funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione beta con i parametri A e B per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
Calcola la funzione di distribuzione di probabilità di distribuzione beta con i parametri A e B per una serie di variabili casuali x [ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di pbeta() in R.
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
a
[in] Il primo parametro della distribuzione beta (forma 1).
b
[in] Il secondo parametro della distribuzione beta (forma 2)
tail
[in] Flag di calcolo, se è true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di probabilità.