Sistemi Esperti

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) - sistema esperto per MetaTrader 5

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(3)
Pubblicato:
Scarica come ZIP
Questo blocco di codice funziona se si utilizza uno Stop Loss o meno.


Requisiti

  • È necessario includere "Trade.mqh" per avere accesso alla classe CTrade che consente di lavorare con posizioni e ordini.

#include <Trade\Trade.mqh> // <<------------------------------------------ Includere questo "Trade.mqh" per accedere alla classe CTrade

  • È necessario impostare un parametro di input per regolare la distanza di trailing come si desidera. Non è necessario, ma è comodo.
input double Traling_Step = 3.0;
  • È necessario definire un'istanza della classe CTrade, il cui nome può essere qualsiasi. Sarebbe meglio inserirla dopo il gestore dell'evento OnInt .

  • Quindi è necessario creare un'istruzione if per verificare se una posizione è in corso al momento. Questa istruzione richiama la funzione Check_TrailingStop(); per ogni tick. Questo è importante perché l'EA deve seguire un percorso netto e regolare. Ricordate di inserire questa istruzione all' inizio del gestore dell'evento OnTick per funzionare correttamente.
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'esperto|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- creare il timer
   EventSetTimer(60);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }


CTrade trade; // <<------------------------------------------ Dichiarare la calss "CTrade". è possibile sostituire "trade" con un nome qualsiasi.

void OnTick()
  {
   
   if(PositionsTotal() > 0) // chiama la funzione di trailing stop per ogni tick se ci sono posizioni in corso. 
     {
      Check_TralingStop(); 
     } 
     
       
  }

  • È necessario dichiarare una funzione personalizzata chiamata Check_TrailingStop(); ( in questo caso) per fare il resto. Si può usare il nome che si desidera.
  • La funzione personalizzata esegue un loop di tutte le posizioni aperte e le traccia alla distanza desiderata.
void Check_TralingStop()
  {
   int totalPositions = PositionsTotal();
   for(int count =0; count < totalPositions; count++)
     {
      ulong TicketNo = PositionGetTicket(count); // Ottenere il numero del biglietto di posizione utilizzando l'"indice" della posizione.

      if(PositionSelectByTicket(TicketNo)) // Selezionare una posizione utilizzando il numero di biglietto (abbiamo già scelto il numero di biglietto).
        {
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) // Controllare la posizione Tipo.
           {
            double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
            double stopLoss  = PositionGetDouble(POSITION_SL);       // <<-------------------Raccogliere la posizione attuale Stop Loss
            double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP);
            double bidPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
            ulong ticket = PositionGetTicket(count);
            double trailingLevel = NormalizeDouble(bidPrice - (Traling_Step * Point()),_Digits);

            if(stopLoss < openPrice) // Nessun stop loss è vero.
              {
               if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > openPrice) // Viene eseguito solo una volta per posizione. Imposta il primo SL.

                  trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Modificare il trailing stop utilizzando "CTrade.trade".
              }


            if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > stopLoss) // verifica che il livello di trailing sia superiore al livello precedente.
              {
               trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Modificare il trailing stop utilizzando "CTrade.trade".
              }

           }
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL)
           {
            double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
            double stopLoss  = PositionGetDouble(POSITION_SL);
            double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP);
            double bidPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
            double askPrice  = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
            ulong ticket = PositionGetTicket(count);
            double trailingLevel = NormalizeDouble(askPrice + (Traling_Step * Point()),_Digits);

            if(stopLoss < openPrice) // Nessun stop loss è vero.
              {
               if(askPrice < openPrice && trailingLevel < openPrice) // Viene eseguito solo una volta per posizione. Imposta il primo SL.

                  trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Modificare il trailing stop utilizzando "CTrade.trade".
              }

            if(askPrice < openPrice && trailingLevel < stopLoss) // verifica che il livello di trailing sia superiore al livello precedente.
              {
               trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Modificare il trailing stop utilizzando "CTrade.trade".
              }
           }

        }
     }
  }










