Il segnale si forma nel momento in cui la barra si chiude. Il segnale per l'apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Sidus.

Per il corretto funzionamento dell'Expert Advisor generato, il file dell'indicatore Sidus.ex5 compilato deve essere disponibile nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Indicators.

Il processo di creazione di un robot di trading basato su questo modulo di segnali di trading non presenta particolarità ed è descritto in dettaglio nell'articolo"MQL5 Wizard for Dummies". L'idea generale della costruzione di un modulo di segnali di trading è presentata nell'articolo"I sistemi di trading più semplici con gli indicatori semaforici".

Nei test che seguono sono stati utilizzati i parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor. Lo Stop Loss e il Take Profit non sono stati utilizzati nei test.

Fig.1 Esempi di operazioni sul grafico

Risultati dei test per il 2011 su XAUUSD H4:

Fig.2 Grafico dei risultati dei test

Nota: