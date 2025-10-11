Unisciti alla nostra fan page
Barra del tempo - indicatore per MetaTrader 5
Visualizzazioni:
- 14
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Per facilitare la percezione, sono stati aggiunti due tipi di modalità di visualizzazione: come commento nell'angolo superiore sinistro del grafico o come oggetto grafico.
- Selezione dei caratteri
- Dimensione dei caratteri. È possibile impostare quella desiderata. Quando il commento è troppo piccolo
- È possibile spostare gli oggetti. Ogni momento può essere selezionato con un doppio clic e spostato in qualsiasi punto del grafico, che continuerà a essere aggiornato come di consueto.
- Notifica visiva. È possibile impostare un numero predefinito di secondi prima della chiusura della barra corrente; una volta raggiunto, il tempo verrà colorato con il colore di avviso impostato nelle impostazioni.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/51015
