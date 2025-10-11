CodeBaseSezioni
Barra del tempo - indicatore per MetaTrader 5

Ivan Butko
Per facilitare la percezione, sono stati aggiunti due tipi di modalità di visualizzazione: come commento nell'angolo superiore sinistro del grafico o come oggetto grafico.


Caratteristiche:
  • Selezione dei caratteri
  • Dimensione dei caratteri. È possibile impostare quella desiderata. Quando il commento è troppo piccolo
  • È possibile spostare gli oggetti. Ogni momento può essere selezionato con un doppio clic e spostato in qualsiasi punto del grafico, che continuerà a essere aggiornato come di consueto.
  • Notifica visiva. È possibile impostare un numero predefinito di secondi prima della chiusura della barra corrente; una volta raggiunto, il tempo verrà colorato con il colore di avviso impostato nelle impostazioni.
Impostazioni:
  • Selezionare l'ora da visualizzare
  • Colore di ogni ora (per gli oggetti grafici)
  • Avviso, che notifica l'imminente chiusura della barra

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/51015

