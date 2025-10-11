Unisciti alla nostra fan page
Frattali dinamici - indicatore per MetaTrader 5
In questo indicatore frattale è possibile impostare un numero arbitrario di barre sia a sinistra che a destra della barra centrale, per poter costruire diversi tipi di frattali.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/51001
