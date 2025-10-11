CodeBaseSezioni
Indicatori

Frattali dinamici - indicatore per MetaTrader 5

Ivan Butko
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Pubblicato:
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

In questo indicatore frattale è possibile impostare un numero arbitrario di barre sia a sinistra che a destra della barra centrale, per poter costruire diversi tipi di frattali.



Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/51001

