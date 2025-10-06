Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
HiLo - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Leandro de Araujo Souza
- Visualizzazioni:
- 11
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore High and Low Line è uno strumento semplice ma potente, progettato per tracciare i livelli di prezzo più alti e più bassi di un simbolo selezionato direttamente sul grafico. Questo indicatore consente ai trader di identificare visivamente i livelli chiave di supporto e resistenza, che possono essere fondamentali per prendere decisioni di trading informate.
Casi d'uso:
-
Identificazione di supporto e resistenza: Le linee di massimo e minimo spesso fungono da livelli naturali di supporto e resistenza, fornendo punti chiari per l'ingresso, l'uscita o il posizionamento dello stop-loss.
-
Breakout Trading: Monitorare quando il prezzo si rompe al di sopra della linea di massimo o scende al di sotto della linea di minimo, che può segnalare potenziali opportunità di breakout.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51643
L'indicatore mostra una linea orizzontale, utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.XTrendlessOS (oscillatore di assenza di tendenze)
L'indicatore è scritto secondo la descrizione fornita nel libro di Joe DiNapoli "Trading Using DiNapoli Levels". L'indicatore è stato progettato per valutare il reale ipercomprato/ipervenduto del mercato.
Questo script salva tutti i dati OHLCV disponibili sul grafico in un file CSV.XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.