L'indicatore High and Low Line è uno strumento semplice ma potente, progettato per tracciare i livelli di prezzo più alti e più bassi di un simbolo selezionato direttamente sul grafico. Questo indicatore consente ai trader di identificare visivamente i livelli chiave di supporto e resistenza, che possono essere fondamentali per prendere decisioni di trading informate.

Casi d'uso:

Identificazione di supporto e resistenza: Le linee di massimo e minimo spesso fungono da livelli naturali di supporto e resistenza, fornendo punti chiari per l'ingresso, l'uscita o il posizionamento dello stop-loss.

Breakout Trading: Monitorare quando il prezzo si rompe al di sopra della linea di massimo o scende al di sotto della linea di minimo, che può segnalare potenziali opportunità di breakout.



