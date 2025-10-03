Unisciti alla nostra fan page
MA of RSI - indicatore per MetaTrader 5
MA di Custom RSI | Filtro Momentum intelligente
Stanchi dei rumorosi segnali RSI, trasformate la vostra analisi del momentum con l' indicatore MA of Custom RSI. Questo potente strumento filtra il classico RSI attraverso una media mobile, fornendo una linea di segnale più liscia e affidabile per individuare entrate, uscite e direzione del trend con una chiarezza senza precedenti.
Perfetto per i trader che:
-
Lottano contro i falsi segnali di un RSI incerto e in rapido movimento.
-
Desiderano una visione più chiara e definita dei cambiamenti di momentum.
-
Utilizzano strategie basate sull'RSI ma hanno bisogno di un segnale più robusto e negoziabile.
Caratteristiche e vantaggi principali
-
Analisi a doppio strato: Traccia sia l'RSI personalizzato grezzo(periodo 1) che unamedia mobile smussatadell'RSI nella stessa finestra, fornendo sia la velocità grezza che la tendenza filtrata.
-
Personalizzazione senza pari:
-
Custom RSI Core: Utilizza l'RSI personalizzato integrato di MetaTrader 5, consentendo impostazioni estreme come il periodo 1 per letture ultra-sensibili.
-
MA completamente configurabile: scegliete ilperiodo della MA, ilmetodo ( SMA, EMA, LWMA, SMMA) e lospostamento per guidare o ritardare il segnale in base alle esigenze della vostra strategia.
-
-
Guida visiva chiara: I livelli di ipercomprato e ipervenduto personalizzabili (default: 80/15) vengono visualizzati come linee orizzontali, rendendo immediatamente riconoscibili le inversioni e gli estremi.
-
Design professionale: Immagini pulite e intuitive con una linea solida per la MA e una linea tratteggiata per l'RSI sottostante, il tutto in una finestra separata con scala perfetta da 0 a 100.
🛠 Funzionamento e idee di trading
L'indicatore calcola un RSI standard e poi applica la media mobile scelta a questi valori RSI. Questo crea una "linea di segnale" che filtra il rumore del mercato.
Strategie di trading popolari:
-
MA Crossover: Entrare long quando la linea RSI veloce incrociasopra la sua MA e short quando incrociasotto.
-
Conferma della tendenza: Rimanere in un trade solo finché l'RSI rimaneal di sopra della sua MA in un trend rialzista o aldi sotto di essa in un trend ribassista.
-
Rilevamento delle divergenze: Individuare le classiche divergenze dell'RSI rispetto al prezzo, ma utilizzare la linea della MA più morbida per una conferma più chiara e affidabile.
-
Rifiuto dei livelli: Cercate il rimbalzo dell'RSI e della sua MA dai livelli di ipercomprato/ipervenduto per ottenere segnali di inversione ad alta probabilità.
⚙️ Parametri di ingresso
Adattate ogni aspetto dell'indicatore al vostro stile unico:
-
Impostazioni RSI: Periodo, Prezzo applicato.
-
Impostazioni MA: Periodo, spostamento, metodo (SMA, EMA, LWMA, SMMA).
-
Impostazioni dei livelli: Livelli di ipercomprato e ipervenduto completamente regolabili.
📋 Requisiti
-
MetaTrader 5
-
L' indicatore standardExamples\RSI.ex5 deve essere presente nella directory MQL5/Indicators/Examples/ (è incluso di default in MT5).
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/63307
