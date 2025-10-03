Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Risk Calculator - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il calcolatore del rischio è uno strumento indispensabile per i trader che apprezzano la velocità e la precisione. Siete stanchi di calcolare manualmente il valore finanziario dei vostri Stop Loss e Take Profit? Questo Expert Advisor aggiunge un pannello intuitivo direttamente al vostro grafico, consentendovi di visualizzare il rischio e la ricompensa di un'operazione in pochi secondi, prima ancora di piazzare l'ordine.
Con un'interfaccia pulita e ad alte prestazioni, questo strumento si integra perfettamente nel vostro ambiente di trading, fornendo informazioni cruciali senza ingombrare il vostro grafico o rallentare il vostro computer.
Caratteristiche principali
- Calcolo istantaneo: Inserite la dimensione del lotto, la distanza in punti per il vostro Take Profit e Stop Loss e vedrete immediatamente i valori corrispondenti nella valuta del vostro conto.
- 📈 Interfaccia intuitiva sul grafico: Un pannello moderno e facile da usare, posizionato in modo da non interferire con la vostra analisi tecnica.
- 💲 Valore dei punti in tempo reale: Il calcolatore visualizza il valore monetario di ogni punto(valore di tick) per il simbolo corrente, aiutandovi a comprendere meglio la volatilità.
- 🌐 Compatibilità universale: Funziona perfettamente con qualsiasi simbolo della piattaforma MetaTrader 5 (Forex, indici, materie prime, ecc.).
- ⚡ Leggero ed efficiente: Progettato per consumare risorse minime, assicurando che la vostra piattaforma rimanga veloce e reattiva.
Come si usa
- Collegare l'Expert Advisor a qualsiasi grafico.
- Il pannello di calcolo apparirà nell'angolo in alto a destra.
- Immettere i valori desiderati nei campi Lot Size, Take (pts) e Stop (pts).
- Fare clic sul pulsante "Calcola".
- I risultati finanziari per "Take" (profitto) e "Stop" (perdita) verranno visualizzati immediatamente.
Ottimizzate la gestione del rischio e prendete decisioni di trading più intelligenti e informate. Con il Calcolatore del rischio, l'analisi pre-negoziazione passa al livello successivo!
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/63316
Questo potente strumento filtra il classico RSI attraverso una media mobile, fornendo una linea di segnale più morbida e affidabile per individuare entrate, uscite e direzione del trend con una chiarezza senza precedenti.IncMACDOnArray
La classe CMACDOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average Convergence/Divergence (MACD) utilizzando il buffer dell'indicatore.
La classe COsMAOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average of Oscillator (OsMA) utilizzando il buffer dell'indicatore.Sciopero RSI
Visualizzazione dei punti di incrocio degli indicatori RSI (Relative Strength Index) di diversi periodi.