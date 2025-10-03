CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Risk Calculator - sistema esperto per MetaTrader 5

Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(2)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Panoramica

Il calcolatore del rischio è uno strumento indispensabile per i trader che apprezzano la velocità e la precisione. Siete stanchi di calcolare manualmente il valore finanziario dei vostri Stop Loss e Take Profit? Questo Expert Advisor aggiunge un pannello intuitivo direttamente al vostro grafico, consentendovi di visualizzare il rischio e la ricompensa di un'operazione in pochi secondi, prima ancora di piazzare l'ordine.

Con un'interfaccia pulita e ad alte prestazioni, questo strumento si integra perfettamente nel vostro ambiente di trading, fornendo informazioni cruciali senza ingombrare il vostro grafico o rallentare il vostro computer.

Caratteristiche principali

  • Calcolo istantaneo: Inserite la dimensione del lotto, la distanza in punti per il vostro Take Profit e Stop Loss e vedrete immediatamente i valori corrispondenti nella valuta del vostro conto.
  • 📈 Interfaccia intuitiva sul grafico: Un pannello moderno e facile da usare, posizionato in modo da non interferire con la vostra analisi tecnica.
  • 💲 Valore dei punti in tempo reale: Il calcolatore visualizza il valore monetario di ogni punto(valore di tick) per il simbolo corrente, aiutandovi a comprendere meglio la volatilità.
  • 🌐 Compatibilità universale: Funziona perfettamente con qualsiasi simbolo della piattaforma MetaTrader 5 (Forex, indici, materie prime, ecc.).
  • Leggero ed efficiente: Progettato per consumare risorse minime, assicurando che la vostra piattaforma rimanga veloce e reattiva.

Come si usa

  1. Collegare l'Expert Advisor a qualsiasi grafico.
  2. Il pannello di calcolo apparirà nell'angolo in alto a destra.
  3. Immettere i valori desiderati nei campi Lot Size, Take (pts) e Stop (pts).
  4. Fare clic sul pulsante "Calcola".
  5. I risultati finanziari per "Take" (profitto) e "Stop" (perdita) verranno visualizzati immediatamente.

Ottimizzate la gestione del rischio e prendete decisioni di trading più intelligenti e informate. Con il Calcolatore del rischio, l'analisi pre-negoziazione passa al livello successivo!

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/63316

MA of RSI MA of RSI

Questo potente strumento filtra il classico RSI attraverso una media mobile, fornendo una linea di segnale più morbida e affidabile per individuare entrate, uscite e direzione del trend con una chiarezza senza precedenti.

IncMACDOnArray IncMACDOnArray

La classe CMACDOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average Convergence/Divergence (MACD) utilizzando il buffer dell'indicatore.

IncOsMAOnArray IncOsMAOnArray

La classe COsMAOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average of Oscillator (OsMA) utilizzando il buffer dell'indicatore.

Sciopero RSI Sciopero RSI

Visualizzazione dei punti di incrocio degli indicatori RSI (Relative Strength Index) di diversi periodi.