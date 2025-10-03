Panoramica

Il calcolatore del rischio è uno strumento indispensabile per i trader che apprezzano la velocità e la precisione. Siete stanchi di calcolare manualmente il valore finanziario dei vostri Stop Loss e Take Profit? Questo Expert Advisor aggiunge un pannello intuitivo direttamente al vostro grafico, consentendovi di visualizzare il rischio e la ricompensa di un'operazione in pochi secondi, prima ancora di piazzare l'ordine.

Con un'interfaccia pulita e ad alte prestazioni, questo strumento si integra perfettamente nel vostro ambiente di trading, fornendo informazioni cruciali senza ingombrare il vostro grafico o rallentare il vostro computer.

Caratteristiche principali

Calcolo istantaneo: Inserite la dimensione del lotto, la distanza in punti per il vostro Take Profit e Stop Loss e vedrete immediatamente i valori corrispondenti nella valuta del vostro conto.

Inserite la dimensione del lotto, la distanza in punti per il vostro Take Profit e Stop Loss e vedrete immediatamente i valori corrispondenti nella valuta del vostro conto. 📈 Interfaccia intuitiva sul grafico: Un pannello moderno e facile da usare, posizionato in modo da non interferire con la vostra analisi tecnica.

Un pannello moderno e facile da usare, posizionato in modo da non interferire con la vostra analisi tecnica. 💲 Valore dei punti in tempo reale: Il calcolatore visualizza il valore monetario di ogni punto (valore di tick ) per il simbolo corrente, aiutandovi a comprendere meglio la volatilità.

Il calcolatore visualizza il valore monetario di ogni punto ) per il simbolo corrente, aiutandovi a comprendere meglio la volatilità. 🌐 Compatibilità universale: Funziona perfettamente con qualsiasi simbolo della piattaforma MetaTrader 5 (Forex, indici, materie prime, ecc.).

Funziona perfettamente con qualsiasi simbolo della piattaforma MetaTrader 5 (Forex, indici, materie prime, ecc.). ⚡ Leggero ed efficiente: Progettato per consumare risorse minime, assicurando che la vostra piattaforma rimanga veloce e reattiva.

Come si usa

Collegare l'Expert Advisor a qualsiasi grafico. Il pannello di calcolo apparirà nell'angolo in alto a destra. Immettere i valori desiderati nei campi Lot Size, Take (pts) e Stop (pts). Fare clic sul pulsante "Calcola". I risultati finanziari per "Take" (profitto) e "Stop" (perdita) verranno visualizzati immediatamente.

Ottimizzate la gestione del rischio e prendete decisioni di trading più intelligenti e informate. Con il Calcolatore del rischio, l'analisi pre-negoziazione passa al livello successivo!