Simplest CSV file writer - script per MetaTrader 5

Denis Kislicyn
Utilizzate questa classe semplicissima per scrivere file CSV senza alcuna preparazione e senza dichiarazioni di fusione di tipi.

Di seguito trovate l'esempio di utilizzo più breve.

  string Filename = "filename_writer.csv";

  CDKSimplestCSVWriter CSVFile; // Creare un oggetto di classe

  // Aggiungere la prima riga e impostare i valori per nome di colonna
  CSVFile.AddRow();
  CSVFile.SetLastRowValue("Time", TimeToString(TimeCurrent(), TIME_DATE|TIME_MINUTES));
  CSVFile.SetLastRowValue("Open", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID), _Digits));
  CSVFile.SetLastRowValue("Close", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK), _Digits));

  // Aggiungere la seconda riga utilizzando l'indice di riga restituito e SetValue per nome
  uint r = CSVFile.AddRow();
  CSVFile.SetValue(r, "Time", TimeToString(TimeCurrent() + 60, TIME_DATE|TIME_MINUTES));
  CSVFile.SetValue(r, "Open", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID), _Digits));
  CSVFile.SetValue(r, "Close", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK), _Digits));

  // Dimostrare SetValue per indice di colonna (indice 0..n-1). Qui impostiamo la prima colonna della prima riga con un valore personalizzato
  if (CSVFile.RowCount() > 0 && CSVFile.ColumnCount() > 0)
    CSVFile.SetValue(0, 0, "CUSTOM_TIME");

  // Scrivere CSV su file. Passare FILE_ANSI per scrivere un file con codifica ANSI, se lo si desidera.
  if (CSVFile.WriteCSV(Filename, true, ";", FILE_ANSI)) {
    PrintFormat("Successfully wrote %d rows with %d columns to: %s", 
                CSVFile.RowCount(), CSVFile.ColumnCount(), Filename);
  } else {
    PrintFormat("Error writing CSV file: %s", Filename);
  }

  // Opzionale: cancellare la memoria
  CSVFile.Clear();


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/63261

