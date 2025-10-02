Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Simplest CSV file writer - script per MetaTrader 5
Utilizzate questa classe semplicissima per scrivere file CSV senza alcuna preparazione e senza dichiarazioni di fusione di tipi.
Di seguito trovate l'esempio di utilizzo più breve.
string Filename = "filename_writer.csv"; CDKSimplestCSVWriter CSVFile; // Creare un oggetto di classe // Aggiungere la prima riga e impostare i valori per nome di colonna CSVFile.AddRow(); CSVFile.SetLastRowValue("Time", TimeToString(TimeCurrent(), TIME_DATE|TIME_MINUTES)); CSVFile.SetLastRowValue("Open", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID), _Digits)); CSVFile.SetLastRowValue("Close", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK), _Digits)); // Aggiungere la seconda riga utilizzando l'indice di riga restituito e SetValue per nome uint r = CSVFile.AddRow(); CSVFile.SetValue(r, "Time", TimeToString(TimeCurrent() + 60, TIME_DATE|TIME_MINUTES)); CSVFile.SetValue(r, "Open", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID), _Digits)); CSVFile.SetValue(r, "Close", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK), _Digits)); // Dimostrare SetValue per indice di colonna (indice 0..n-1). Qui impostiamo la prima colonna della prima riga con un valore personalizzato if (CSVFile.RowCount() > 0 && CSVFile.ColumnCount() > 0) CSVFile.SetValue(0, 0, "CUSTOM_TIME"); // Scrivere CSV su file. Passare FILE_ANSI per scrivere un file con codifica ANSI, se lo si desidera. if (CSVFile.WriteCSV(Filename, true, ";", FILE_ANSI)) { PrintFormat("Successfully wrote %d rows with %d columns to: %s", CSVFile.RowCount(), CSVFile.ColumnCount(), Filename); } else { PrintFormat("Error writing CSV file: %s", Filename); } // Opzionale: cancellare la memoria CSVFile.Clear();
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/63261
