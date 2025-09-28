Unisciti alla nostra fan page
PriceVar% è un indicatore progettato per misurare la differenza percentuale tra il prezzo e una media mobile, evidenziando la forza del movimento del mercato rispetto a un valore di riferimento.
Come funziona
-
Se il prezzo di chiusura è superiore alla media, il calcolo è:
-
Se il prezzo di chiusura è inferiore alla media, il calcolo è:
Var = (Basso - MA) / MA * 100;
Il risultato viene visualizzato come istogramma percentuale (%):
-
Verde → quando il prezzo è superiore alla media (forza d'acquisto).
-
Rosso → quando il prezzo è inferiore alla media (forza di vendita).
Interpretazione
-
I valori positivi indicano la distanza del massimo dalla media.
-
I valori negativi indicano la distanza del minimo dalla media.
-
Più alto è il valore assoluto, maggiore è la distanza percentuale del prezzo dalla media.
Applicazioni pratiche
-
Identificazione dei momenti di ipercomprato/ipervenduto rispetto alla media.
-
Misurazione della volatilità percentuale intorno alla media.
-
Aiutare nelle strategie di breakout o di inversione convalidando l'intensità del movimento.
-
Utilizzo come filtro nei sistemi automatici (ad esempio, negoziare solo quando la variazione percentuale supera una certa soglia).
Parametri
-
Periodo della media (iPeriod): definisce l'orizzonte della media mobile utilizzata come riferimento.
