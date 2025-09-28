CodeBaseSezioni
Indicatori

PrezzoVar - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicato:
PriceVar% è un indicatore progettato per misurare la differenza percentuale tra il prezzo e una media mobile, evidenziando la forza del movimento del mercato rispetto a un valore di riferimento.

Come funziona

  • Se il prezzo di chiusura è superiore alla media, il calcolo è:

Var = (Alto - MA) / MA * 100;

  • Se il prezzo di chiusura è inferiore alla media, il calcolo è:


    

        

            

        

    



    

       Var = (Basso - MA) / MA * 100;

Il risultato viene visualizzato come istogramma percentuale (%):

  • Verde → quando il prezzo è superiore alla media (forza d'acquisto).

  • Rosso → quando il prezzo è inferiore alla media (forza di vendita).

Interpretazione

  • I valori positivi indicano la distanza del massimo dalla media.

  • I valori negativi indicano la distanza del minimo dalla media.

  • Più alto è il valore assoluto, maggiore è la distanza percentuale del prezzo dalla media.

Applicazioni pratiche

  • Identificazione dei momenti di ipercomprato/ipervenduto rispetto alla media.

  • Misurazione della volatilità percentuale intorno alla media.

  • Aiutare nelle strategie di breakout o di inversione convalidando l'intensità del movimento.

  • Utilizzo come filtro nei sistemi automatici (ad esempio, negoziare solo quando la variazione percentuale supera una certa soglia).

Parametri

  • Periodo della media (iPeriod): definisce l'orizzonte della media mobile utilizzata come riferimento.


