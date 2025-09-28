Sfruttate il potenziale del trading automatico di criptovalute con il 2-Pair Correlation EA, un Expert Advisor completamente auto-adattivo progettato per le coppie BTC/USD e ETH/USD. Sia che siate alle prime armi con il trading, sia che siate esperti appassionati di criptovalute, questo EA è costruito per aiutarvi a cogliere le opportunità del mercato mantenendo basso il rischio.





E la parte migliore? È completamente gratuito! Disponibile per il download su MQL5, questo EA è uno strumento perfetto per chiunque voglia esplorare il mondo dell'automazione del trading di criptovalute senza alcun costo.





Caratteristiche principali dell'EA 2-Pair Correlation:



1. Strategia di trading basata sulla correlazione

Il 2-Pair Correlation EA monitora la differenza di prezzo tra BTC/USD e ETH/USD, sfruttando la loro stretta correlazione di prezzo. Identifica le deviazioni nella loro relazione abituale e piazza i trade per trarre profitto quando le coppie si riallineano. Questa strategia è perfetta per i trader che vogliono approfittare delle inefficienze del mercato senza indovinare la direzione del mercato.





2. Dimensionamento automatico del lotto per una gestione sicura del rischio

Questo EA è dotato di un meccanismo di dimensionamento dinamico del lotto che regola automaticamente la dimensione del lotto in base al saldo del conto e a una percentuale di rischio preimpostata. Ciò garantisce un trading sempre sicuro, indipendentemente dalla dimensione del conto. È ideale per i trader che vogliono mantenere un'esposizione al rischio costante.





3. Controllo della volatilità integrato

L'EA utilizza l'indicatore ATR (Average True Range) per misurare la volatilità del mercato. Quando la volatilità è troppo alta, l'EA mette in pausa il trading per evitare perdite in condizioni di mercato turbolente. Questo ulteriore livello di protezione è particolarmente utile per il trading di criptovalute, dove i movimenti improvvisi dei prezzi sono comuni.





4. Protezione dal drawdown

Siete preoccupati di perdere troppo in caso di ribasso? L'EA 2-Pair Correlation include un limite massimo di drawdown. Se il conto raggiunge la percentuale di drawdown specificata, l'EA sospende il trading per proteggere il capitale. Quando il vostro conto si riprende, l'EA riprende automaticamente a operare, mantenendovi al sicuro in condizioni di mercato difficili.





5. Impostazioni completamente personalizzabili

Anche se è gratuito, questo EA è ricco di opzioni di personalizzazione. Dalla regolazione della dimensione del lotto e della percentuale di rischio all'impostazione dei filtri di slippage e volatilità, l'EA vi offre il pieno controllo. Questo lo rende adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che desiderano perfezionare le proprie strategie di trading.





Perché scaricare l'EA 2-Pair Correlation?

Gratuito e potente: Disponibile gratuitamente, questo EA offre l'opportunità di automatizzare il trading senza dover spendere soldi in anticipo. Se state solo testando il trading automatico o volete un EA affidabile per gestire il vostro portafoglio di criptovalute, questo è un ottimo punto di partenza.





Perfetto per i trader di criptovalute: Progettato specificamente per BTC/USD e ETH/USD, le due maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato, questo EA è fatto su misura per i trader che vogliono ottenere il massimo dal mercato delle criptovalute.





Gestione del rischio integrata: L'EA utilizza tecniche avanzate per gestire il rischio, tra cui il dimensionamento automatico dei lotti, il filtraggio della volatilità e la protezione dal drawdown, caratteristiche solitamente presenti negli EA a pagamento.





Facile da usare: Grazie a un'interfaccia intuitiva e a un processo di configurazione semplice, è possibile iniziare a operare con questo EA in pochi minuti. Non sono richieste configurazioni complicate o conoscenze di livello esperto.



Panoramica delle caratteristiche:



Coppie di trading: BTC/USD, ET/USD

Dimensionamento dinamico del lotto: Regola automaticamente la dimensione del lotto in base al saldo del conto e al rischio

Filtro di volatilità ATR: Mette in pausa il trading durante l'alta volatilità per ridurre il rischio

Protezione dal drawdown massimo: Impedisce ulteriori perdite se il drawdown del conto supera la percentuale impostata

Blocco dei profitti: Chiude le operazioni quando vengono raggiunti gli obiettivi di profitto

Personalizzazione facile da usare: Regolazione fine dell'EA per adattarlo al vostro stile di trading.



Per chi è questo EA? Nuovi trader: Se siete alle prime armi con il trading automatico, questo EA è una perfetta introduzione al mondo degli Expert Advisor, con un rischio minimo e a costo zero.

Appassionati di criptovalute: Appositamente progettato per BTC/USD e ETH/USD, questo EA è ideale per i trader focalizzati sulle criptovalute.

Trader esperti: Se siete trader esperti alla ricerca di un EA affidabile e gratuito da aggiungere al vostro kit di strumenti, l'EA 2-Pair Correlation offre prestazioni solide e adattabilità.

Come iniziare: Scaricare gratuitamente: Visitate MQL5.com e scaricate gratuitamente l'EA 2-Pair Correlation.

Installare e personalizzare: Basta collegare l'EA ai vostri grafici BTC/USD e ETH/USD, personalizzare le impostazioni e lasciare che l'EA inizi a operare.

Monitoraggio e profitto: Sedetevi e osservate come l'EA gestisce automaticamente le vostre operazioni, bloccando i profitti e gestendo il rischio.

Scaricate subito l'EA 2-Pair Correlation - è gratis!

Siete pronti ad automatizzare il vostro trading di criptovalute? Scaricate l'EA 2-Pair Correlation gratuitamente oggi su MQL5.com e iniziate a fare trading con fiducia. Con funzioni avanzate e a costo zero, è lo strumento perfetto per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, sicuro ed efficiente.