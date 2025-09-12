Unisciti alla nostra fan page
Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 - script per MetaTrader 5
Controllare e cancellare gli oggetti del grafico per MT5
Script per il controllo e la cancellazione degli oggetti del grafico
- Esamina il grafico corrente alla ricerca di eventuali oggetti grafici disponibili,
- li conta e li cancella di conseguenza
- -E registra i nomi degli oggetti sul grafico.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52221
