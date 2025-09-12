CodeBaseSezioni
PTB - indicatore per MetaTrader 5

Descrizione dell'indicatore: PTB.mq5


  • Panoramica:
L'indicatore PTB.mq5 è stato progettato per l'utilizzo nella piattaforma di trading MetaTrader 5. Calcola e visualizza i livelli massimi e minimi a breve e lungo termine, insieme ai livelli di ritracciamento di Fibonacci basati su questi estremi.
  • Caratteristiche:
- Alti e bassi a breve termine: l'indicatore calcola i prezzi più alti e più bassi su un breve periodo definito dall'utente, che può aiutare i trader a identificare i livelli di supporto e resistenza immediati.
- Alti e bassi a lungo termine: calcola anche i prezzi più alti e più bassi su un periodo più lungo, fornendo indicazioni sulle tendenze più ampie del mercato.
- Livelli di Fibonacci: L'indicatore traccia importanti livelli di ritracciamento di Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%) basati sui massimi e minimi di lungo periodo, ampiamente utilizzati dai trader per identificare potenziali punti di inversione nel mercato.

  • Parametri di ingresso:
- shortLength: Il numero di candele da considerare per calcolare i massimi e i minimi a breve termine.
- longLength: Il numero di candele da considerare per calcolare i massimi e i minimi a lungo termine.

  • Rappresentazione visiva:
- L'indicatore utilizza colori e larghezze distinte per le diverse linee tracciate:
- Short High: Rosso (larghezza: 3)
- Short Low: blu (larghezza: 3)
- Long High: verde (larghezza: 3)
- Long Low: Arancione (larghezza: 3)
- Livelli di Fibonacci:
- 78.6%: Viola (larghezza: 1)
- 23.6%: Acqua (larghezza: 1)
- 38.2%: Giallo (larghezza: 1)
- 61.8%: Marrone (larghezza: 1)
- 50%: Bianco (larghezza: 3)

  • Logica di calcolo:
- L'indicatore itera sui dati di prezzo per calcolare i valori più alti e più bassi per i periodi brevi e lunghi.
- Quindi calcola i livelli di Fibonacci in base alla differenza tra il massimo e il minimo a lungo termine.


