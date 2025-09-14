Unisciti alla nostra fan page
Risk translation of percentage risk - script per MetaTrader 5
58
Un semplice script per tradurre la cifra monetaria di una percentuale di rischio (dall'1% al 10%). Il rischio viene calcolato in base al saldo del conto.
Si tratta di uno strumento utile per i trader manuali, in quanto ora è possibile vedere rapidamente cosa significa 1% di rischio per lo stop loss o cosa significa X% di ricompensa per il take profit.
Le cifre verranno sempre aggiornate in base al saldo del conto corrente e non sarà più necessario basare uno stop loss o un take profit su una quantità arbitraria di denaro o di punti.
Lo script uscirà automaticamente dopo aver lasciato il tempo necessario per visualizzare le informazioni e il grafico non sarà più nascosto al termine dello script.
