Script

Risk translation of percentage risk - script per MetaTrader 5

Un semplice script per tradurre la cifra monetaria di una percentuale di rischio (dall'1% al 10%). Il rischio viene calcolato in base al saldo del conto.

Si tratta di uno strumento utile per i trader manuali, in quanto ora è possibile vedere rapidamente cosa significa 1% di rischio per lo stop loss o cosa significa X% di ricompensa per il take profit.

Le cifre verranno sempre aggiornate in base al saldo del conto corrente e non sarà più necessario basare uno stop loss o un take profit su una quantità arbitraria di denaro o di punti.

Lo script uscirà automaticamente dopo aver lasciato il tempo necessario per visualizzare le informazioni e il grafico non sarà più nascosto al termine dello script.



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52226

