Classe CDebugLogger V2: Un'utilità di registrazione completa per MQL4/5

La classe CDebugLogger è un'utilità di registrazione potente e flessibile, progettata specificamente per gli ambienti MQL4/5. È uno strumento essenziale per gli sviluppatori che devono monitorare e tracciare il comportamento delle loro applicazioni con precisione. È uno strumento essenziale per gli sviluppatori che hanno bisogno di monitorare, eseguire il debug e tracciare con precisione il comportamento delle loro applicazioni.

In questa nuova versione della classe CDebugLogger, ho introdotto diversi miglioramenti per aumentarne la funzionalità e la versatilità. Questi miglioramenti includono un meccanismo di rimbalzo per evitare una registrazione eccessiva nei sistemi guidati da eventi come OnTick, OnTimer e OnChartEvent, nonché nuove opzioni di filtraggio e silenziamento per aiutare gli sviluppatori a concentrarsi sulle voci di registro più rilevanti.

Ho deciso di rilasciare questa versione aggiornata come codebase separata, per dare agli utenti la libertà di scegliere l'implementazione più adatta alle loro esigenze. Che preferiate la versione originale o questa versione migliorata, ora avete la possibilità di scegliere lo strumento di log più adatto al vostro flusso di lavoro e ai requisiti del progetto.

Di seguito, esploriamo le caratteristiche e le funzionalità principali di questa classe migliorata.

Caratteristiche principali

Livelli di log multipli: La classe CDebugLogger supporta la registrazione a diversi livelli di importanza, tra cui INFO , WARNING , ERROR e DEBUG . Ciò consente agli sviluppatori di filtrare e concentrarsi sui messaggi di particolare importanza.

La classe CDebugLogger supporta la registrazione a diversi livelli di importanza, tra cui , , e . Ciò consente agli sviluppatori di filtrare e concentrarsi sui messaggi di particolare importanza. Inclusione del timestamp: Gli sviluppatori possono scegliere di includere i timestamp nei messaggi di log, con formati personalizzabili. Questa funzione è fondamentale per tracciare l'ora esatta degli eventi e per il debug di problemi sensibili al tempo.

Gli sviluppatori possono scegliere di includere i timestamp nei messaggi di log, con formati personalizzabili. Questa funzione è fondamentale per tracciare l'ora esatta degli eventi e per il debug di problemi sensibili al tempo. Registrazione dei file: La classe fornisce un solido supporto per la registrazione su file. Gli sviluppatori possono attivare o disattivare la registrazione su file, specificare il percorso del file di log e scegliere se salvare i log in una cartella comune. Inoltre, i log possono essere salvati in formato CSV, per facilitarne l'analisi.

La classe fornisce un solido supporto per la registrazione su file. Gli sviluppatori possono attivare o disattivare la registrazione su file, specificare il percorso del file di log e scegliere se salvare i log in una cartella comune. Inoltre, i log possono essere salvati in formato CSV, per facilitarne l'analisi. Informazioni contestuali: Per migliorare la chiarezza dei messaggi di log, la classe CDebugLogger consente di includere firme di funzioni, nomi di file e numeri di riga. Queste informazioni contestuali aiutano a individuare la posizione esatta dei problemi all'interno del codice.

Per migliorare la chiarezza dei messaggi di log, la classe CDebugLogger consente di includere firme di funzioni, nomi di file e numeri di riga. Queste informazioni contestuali aiutano a individuare la posizione esatta dei problemi all'interno del codice. Parole chiave silenziose: Una caratteristica unica di questa classe è la possibilità di silenziare i log che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile per evitare che vengano registrate informazioni sensibili, come password o dati riservati.

Una caratteristica unica di questa classe è la possibilità di silenziare i log che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile per evitare che vengano registrate informazioni sensibili, come password o dati riservati. Filtro parole chiave: Un'altra caratteristica unica di questa classe è la possibilità di filtrare i registri che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile per il debug, concentrandosi solo sui registri che sono rilevanti per problemi specifici. Gli sviluppatori possono restringere l'output dei registri per includere solo i messaggi che contengono determinati termini, rendendo più facile identificare e risolvere i problemi relativi a tali termini senza essere sommersi da voci di registro non correlate.



Un'altra caratteristica unica di possibilità di filtrare i registri che contengono parole chiave specifiche. Ciò è particolarmente utile debug, concentrandosi solo sui registri che sono rilevanti per problemi specifici. Gli sviluppatori possono restringere l'output dei registri per includere solo i messaggi che contengono determinati termini, rendendo più facile identificare risolvere i problemi relativi a tali termini senza essere sommersi da voci di registro non correlate. Riduzione della registrazione degli eventi: Per evitare lo spam e l'eccessiva registrazione nei sistemi basati sugli eventi (come OnTick, OnTimer e OnChartEvent), la classe CDebugLogger include un meccanismo di debouncing. Questa funzione fa sì che le voci di log ripetute dello stesso evento vengano temporaneamente soppresse, consentendo di registrare solo le modifiche uniche o significative. Questa funzione è particolarmente utile per ridurre il rumore nei registri e prevenire il degrado delle prestazioni in ambienti con eventi ad alta frequenza.



Esempio di utilizzo

Di seguito è riportato un esempio di inizializzazione e utilizzo della classe CDebugLogger:

CDebugLogger logger(INFO, true , "log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES , false , true , true , true ); logger.Log(INFO, "This is an info message" ); logger.AddSilentKeyword( "password" ); logger.Log(INFO, "User entered password: 1234" ); logger.EnableFileLogging( true , "debug.log" , false ); logger.RemoveSilentKeyword( "password" ); logger.Log(INFO, "User entered password: 1234" ); logger.AddFilterKeyword( "success" ); logger.Log(INFO, "Operation failed" ); logger.Log(INFO, "Operation successful" ); logger.RemoveFilterKeyword( "success" ); logging.Initialize(WARNING, true , "warnings.log" , true , TIME_SECONDS , true , false , true , true ); Log(WARNING, "This is a warning message" );

Esempio di script

Per utilizzare la classe CDebugLogger in uno script, è sufficiente includere la libreria necessaria all'inizio del file, come mostrato di seguito:

#include <Logging.mqh> void OnStart () { int log_options = 0 ; logging.Initialize(INFO, true , "example_log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , log_options, true ); Log(INFO, "Script started successfully." ); Log(WARNING, "This is a warning message." ); Log(ERROR, "This is an error message." ); Log(DEBUG, "This is a debug message for debugging purposes." ); logging.AddSilentKeyword( "password" ); Log(INFO, "User entered password: 12348" ); logging.RemoveSilentKeyword( "password" ); Log(INFO, "User entered password: 1234" ); Log(INFO, "This message is logged using the generic Log function." ); Print ( "This message is logged using the Print macro." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_with_options.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES , false , FILENAME | LINE, true ); Log(INFO, "This log includes only the file name and line number." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_with_funcsig.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , FUNCSIG, true ); Log(INFO, "This log includes only the function signature." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_custom_order.txt" , true , TIME_MINUTES , false , LINE | FILENAME | FUNCSIG, true ); Log(INFO, "This log includes line number, file name, and function signature in a custom order." ); logging.AddFilterKeyword( "important" ); Log(INFO, "This is an important message." ); Log(INFO, "This is a regular message." ); logging.RemoveFilterKeyword( "important" ); Log(INFO, "Script execution completed." ); }

Esempio di output CSV:

Timestamp,Level,Message "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "Script started successfully." "2024.09.01 18:31:44" , "WARNING" , "This is a warning message." "2024.09.01 18:31:44" , "ERROR" , "This is an error message." "2024.09.01 18:31:44" , "DEBUG" , "This is a debug message for debugging purposes." "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "User entered password: 1234" "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "This message is logged using the generic Log function." "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "This message is logged using the Print macro." Timestamp,Level,Message,Filename,Line "2024.09.01 18:31" , "INFO" , "This log includes only the file name and line number." , "Logging.mq5" , "135" Timestamp,Level,Message,Funcsig " 2024.09 . 01 18 : 31 : 44 ","INFO","This log includes only the function signature."," void OnStart ()" Timestamp,Level,Message,Filename,Line,Funcsig " 18 : 31 ","INFO","This log includes line number, file name, and function signature in a custom order.","Logging.mq5"," 141 "," void OnStart ()" " 18 : 31 ","INFO","This is an important message.","Logging.mq5"," 147 "," void OnStart ()" " 18 : 31 ","INFO","Script execution completed.","Logging.mq5"," 154 "," void OnStart ()"

Esempio di Exper Advisor #include <Logging.mqh> int OnInit () { int log_options = LINE | FUNCSIG; logging.Initialize(INFO, false , "example_log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , log_options, false ); EventSetMillisecondTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } int counter = 0 ; datetime last_time = 0 ; void OnTimer () { logging.BeginEvent(); Log(INFO, "Sample message" ); Log(INFO, "Another message" ); Log(INFO, "Sample message" ); datetime current_time = TimeLocal (); if (current_time - last_time >= 2 ) { counter++; last_time = current_time; Log(INFO, "Counter value: " + IntegerToString (counter)); Log(INFO, "Updated after 2 seconds" ); } else { Log(INFO, "Timer active but counter unchanged" ); } } Esempio di terminale MT5 in uscita: 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 43 Function: void OnTimer () [INFO] Sample message 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 44 Function: void OnTimer () [INFO] Another message 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 45 Function: void OnTimer () [INFO] Sample message 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 55 Function: void OnTimer () [INFO] Counter value: 1 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 57 Function: void OnTimer () [INFO] Updated after 2 seconds 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.605 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 60 Function: void OnTimer () [INFO] Timer active but counter unchanged 2024.09 . 22 13 : 00 : 31.001 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 31 Line: 55 Function: void OnTimer () [INFO] Counter value: 2 2024.09 . 22 13 : 00 : 31.001 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 31 Line: 57 Function: void OnTimer () [INFO] Updated after 2 seconds 2024.09 . 22 13 : 00 : 31.017 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 31 Line: 60 Function: void OnTimer () [INFO] Timer active but counter unchanged 2024.09 . 22 13 : 00 : 33.001 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 33 Line: 55 Function: void OnTimer () [INFO] Counter value: 3 2024.09 . 22 13 : 00 : 33.001 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 33 Line: 57 Function: void OnTimer () [INFO] Updated after 2 seconds 2024.09 . 22 13 : 00 : 33.016 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 33 Line: 60 Function: void OnTimer () [INFO] Timer active but counter unchanged



Conclusione

La classe CDebugLogger è uno strumento prezioso per qualsiasi sviluppatore MQL4/5. Con la sua ampia gamma di funzioni personalizzabili, consente di registrare e monitorare con precisione le applicazioni, facilitando il debugging e migliorando il monitoraggio delle prestazioni dell'applicazione. Sia che abbiate bisogno di una semplice registrazione dei messaggi o di informazioni contestuali dettagliate, la classe CDebugLogger fornisce una soluzione affidabile ed efficiente, adatta alle vostre esigenze di sviluppo.

Per ulteriori informazioni sulla classe CDebugLogger o per esplorare altri strumenti e soluzioni avanzate, visitate il sito StormWave Technologies.