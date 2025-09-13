Avete mai avuto bisogno di copiare e incollare alcuni oggetti grafici tra grafici aperti? Credo di sì. Sorprendentemente, MetaTrader non fornisce la funzione "Copia e incolla" per gli oggetti. L'unica cosa che permette di ottenere un effetto più o meno simile sono i modelli (file tpl). Ma il modello memorizza l'intero stato del grafico, compresi gli indicatori, le impostazioni e molte altre cose ausiliarie, che potrebbero essere irrilevanti e non necessarie per la procedura di replica richiesta.

Per questo motivo ho sviluppato l'indicatore ChartObjectsCopyPaste.mq5. Copia gli oggetti selezionati negli appunti, da dove possono essere incollati su altri grafici. Senza alcun vincolo.