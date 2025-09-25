Caratteristiche principali:

Rilevamento dei segnali: Identifica le condizioni di ipervenduto (RSI < 30) e ipercomprato (RSI > 70) con pattern engulfing per ottenere punti di ingresso ottimali.

Gestione dinamica del rischio: Utilizza l'Average True Range (ATR) per regolare i livelli di stop loss, take profit e trailing stop, adattandosi alle condizioni di mercato.

Filtro spread: Evita il trading in condizioni di spread elevato per un migliore controllo del rischio.

Evita il trading in condizioni di spread elevato per un migliore controllo del rischio. Indicatori visivi: Visualizza i segnali di acquisto (freccia verde) e di vendita (freccia rossa) sul grafico per facilitare il monitoraggio.

Simboli consigliati:

Forex: Le coppie principali come EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e USD/CHF.

Cripto: Criptovalute liquide come BTC/USD e ETH/USD.

Parametri consigliati per il trading M1:

InpPeriodRSI = 6 : Un RSI rapido per i movimenti rapidi del mercato.

InpMAPeriod = 2 : media mobile a breve periodo per il rilevamento delle tendenze.

MaxSpread = 15-20 punti : Impedisce il trading in condizioni di spread elevato.

: Impedisce il trading in condizioni di spread elevato. InpLot = 0,01 : Inizia con un lotto basso per un trading più sicuro sul grafico a 1 minuto.

Per iniziare:

Regolare i parametri in base al proprio stile di trading e alle condizioni di mercato. Eseguire primaun test su un conto demo con i simboli consigliati per comprendere il comportamento dell'EA e ottimizzare le impostazioni. Monitorare le prestazioni e affinare i parametri se necessario per ottenere i migliori risultati.

Questo EA è semplice, adattabile e adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che cercano strategie di trading automatizzate e a breve termine.