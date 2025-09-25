Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Rsi Ema Engulfing Bar V3 - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 45
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
- Una EMA a più lungo termine (Shiftpast) è al di sotto di una EMA a più breve termine (Shiftnow), indicando un potenziale trend rialzista.
- Possibilità di cambiare lo spostamento precedente della media mobile ascendente e discendente - i numeri 5-6 per un acquisto 5 è sopra 6, il che significa che 5 barre fa l'ema ID5 era sopra ID6 - Cambiare in 3-4 o 7-9 o 10-13
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52103
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per il trading ad alta frequenza sul grafico a 1 minuto (M1) nei mercati forex e cripto. Utilizza l'RSI e i pattern delle candele per identificare i segnali di acquisto e vendita, eseguendo automaticamente le operazioni con livelli dinamici di stop loss, take profit e trailing stop basati sulla volatilità del mercato.X2MA HTF
Una media mobile universale che visualizza i valori di un timeframe più grande su un timeframe più piccolo.
Livelli di Murray con calcolo su tutte le barre e possibilità di scegliere il timeframe per il calcolo dei livelli.Caricatore di storia
Modulo funzionale Multicurrency Expert Advisor per organizzare l'accesso a qualsiasi dato storico con l'elaborazione del risultato dell'interrogazione.