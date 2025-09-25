Questo Expert Advisor (EA) è progettato per il trading ad alta frequenza sul grafico a 1 minuto (M1) nei mercati forex e cripto. Utilizza l'RSI e i pattern delle candele per identificare i segnali di acquisto e vendita, eseguendo automaticamente le operazioni con livelli dinamici di stop loss, take profit e trailing stop basati sulla volatilità del mercato.

Una media mobile universale che visualizza i valori di un timeframe più grande su un timeframe più piccolo.