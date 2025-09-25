CodeBaseSezioni
Indicatori

Rsi Ema Engulfing Bar V3 - indicatore per MetaTrader 5

Paul Conrad Carlson | Italian
Visualizzazioni:
45
Valutazioni:
(7)
Pubblicato:
Questo avviso MT5 è progettato per identificare potenziali opportunità di acquisto sulla base di diversi indicatori tecnici e modelli di azione dei prezzi. Ecco come funziona:
Condizioni di acquisto
1. Condizione RSI:
L'indice di forza relativa (RSI) per il periodo corrente è inferiore a una soglia bassa specificata (RsiLow). Ciò indica una condizione di ipervenduto.

2. Pattern Candlestick:
Verifica la presenza di uno specifico pattern candlestick su tre candele consecutive:
- La candela corrente (1) chiude più in alto rispetto all'apertura (rialzista).
- La candela precedente (2) chiude più in basso rispetto all'apertura (ribassista).
- La chiusura della candela corrente è superiore all'apertura della candela precedente
- La chiusura della candela corrente è inferiore al massimo della candela precedente.

3. Condizioni di media mobile:
- La chiusura della candela corrente è al di sotto dell'EMA (Exponential Moving Average).

- Una EMA a più lungo termine (Shiftpast) è al di sotto di una EMA a più breve termine (Shiftnow), indicando un potenziale trend rialzista.

- Possibilità di cambiare lo spostamento precedente della media mobile ascendente e discendente - i numeri 5-6 per un acquisto 5 è sopra 6, il che significa che 5 barre fa l'ema ID5 era sopra ID6 - Cambiare in 3-4 o 7-9 o 10-13


4. Segnale di acquisto:
Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'alert genera un segnale di acquisto con una freccia rivolta verso l'alto in corrispondenza del minimo della candela corrente.

Questo allarme è progettato per identificare potenziali setup di inversione rialzista/ribassista. Cerca condizioni di ipervenduto (RSI basso) combinate con uno specifico pattern di candele che suggerisce che la pressione di acquisto sta iniziando a superare la pressione di vendita. Le condizioni della media mobile aiutano a confermare la direzione della tendenza generale.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52103

