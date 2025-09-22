Il codice è un Expert Advisor per MetaTrader 5 basato su una rete neurale. Utilizza i dati storici del mercato per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. La rete neurale ha uno strato nascosto e regola i suoi pesi durante l'allenamento. È presente uno stop loss dinamico calcolato con l'indicatore ATR. L'EA dispone di meccanismi di protezione contro le perdite eccessive, come i limiti di perdita giornalieri e totali. I parametri della rete possono essere salvati e ricaricati in seguito per continuare l'allenamento.



