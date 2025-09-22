CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Neurotest - sistema esperto per MetaTrader 5

Mustafa Seyyid Sahin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
59
Valutazioni:
(4)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il codice è un Expert Advisor per MetaTrader 5 basato su una rete neurale. Utilizza i dati storici del mercato per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. La rete neurale ha uno strato nascosto e regola i suoi pesi durante l'allenamento. È presente uno stop loss dinamico calcolato con l'indicatore ATR. L'EA dispone di meccanismi di protezione contro le perdite eccessive, come i limiti di perdita giornalieri e totali. I parametri della rete possono essere salvati e ricaricati in seguito per continuare l'allenamento.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52148

Candle Pattern Recognition Unit Candle Pattern Recognition Unit

Un indicatore per rilevare e contrassegnare tutti i modelli di candela più diffusi

XDeMarker_BB XDeMarker_BB

Indicatore di demarcazione con una scelta di algoritmi di mediazione, realizzato a colori con livelli di ipervenduto e ipercomprato modificabili dinamicamente.

LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

Oscillatore non normalizzato con algoritmo di regressione lineare.

iSimpleClock_v2 iSimpleClock_v2

Un semplice orologio con visualizzazione tramite l'oggetto grafico "iscrizione" (OBJ_LABEL).