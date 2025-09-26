Unisciti alla nostra fan page
Rsi Engulfing Bar V2 - indicatore per MetaTrader 5
- Condizione RSI:
L'indice di forza relativa (RSI) per il periodo corrente è inferiore a una soglia bassa specificata (RsiLow). Ciò indica una condizione di ipervenduto.
- Pattern Candlestick:
Verifica la presenza di uno specifico pattern candlestick su tre candele consecutive:
- La candela corrente (1) chiude più in alto rispetto all'apertura (rialzista).
- La candela precedente (2) chiude più in basso rispetto all'apertura (ribassista)
- La chiusura della candela corrente è inferiore al massimo della candela precedente
- Price Action:
L'alert controlla anche che la chiusura della candela corrente sia superiore all'apertura della candela precedente, suggerendo una potenziale inversione.
- Segnale di acquisto:
Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'alert genera un segnale di acquisto con una freccia rivolta verso l'alto in corrispondenza del minimo della candela corrente.
Livelli Rsi 30 - 70 - SI PREGA DI AGGIUNGERE RSI con PERIODO 10 / LVLS 30/70 - Quando una barra engulfing si verifica al di sotto o al di sopra dei valori rsi, l'allarme viene attivato.
ALLARME COMPLETO!!!
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52102
