Rsi Engulfing Bar V2 - indicatore per MetaTrader 5

  1. Condizione RSI:
    L'indice di forza relativa (RSI) per il periodo corrente è inferiore a una soglia bassa specificata (RsiLow). Ciò indica una condizione di ipervenduto.
  2. Pattern Candlestick:
    Verifica la presenza di uno specifico pattern candlestick su tre candele consecutive:
    • La candela corrente (1) chiude più in alto rispetto all'apertura (rialzista).
    • La candela precedente (2) chiude più in basso rispetto all'apertura (ribassista)
    • La chiusura della candela corrente è inferiore al massimo della candela precedente
  3. Price Action:
    L'alert controlla anche che la chiusura della candela corrente sia superiore all'apertura della candela precedente, suggerendo una potenziale inversione.
  4. Segnale di acquisto:
    Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'alert genera un segnale di acquisto con una freccia rivolta verso l'alto in corrispondenza del minimo della candela corrente.

Livelli Rsi 30 - 70 - SI PREGA DI AGGIUNGERE RSI con PERIODO 10 / LVLS 30/70 - Quando una barra engulfing si verifica al di sotto o al di sopra dei valori rsi, l'allarme viene attivato.

ALLARME COMPLETO!!!


n



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52102

