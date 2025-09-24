CodeBaseSezioni
Indicatori

CounterTrend Ema V1 - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicato:
Indicatore di allerta MT5

Aggiungete le medie mobili Ema 60/100/200 e i livelli Rsi di periodo 10 30/70 al vostro grafico.

Questo indicatore di allerta su una strategia di inversione di tendenza era

- ema 60 > 100&200

- ema 100 < 200

E l'Rsi è inferiore a 30

PER IL SEGNALE D'ACQUISTO


Utilizzare questa strategia in confluenza con un trend a più ampio orizzonte temporale nella stessa direzione.

Questa strategia identifica grandi opportunità di ingresso in una tendenza iniziale.


