CounterTrend Ema V1 - indicatore per MetaTrader 5
- 47
Indicatore di allerta MT5
Aggiungete le medie mobili Ema 60/100/200 e i livelli Rsi di periodo 10 30/70 al vostro grafico.
Questo indicatore di allerta su una strategia di inversione di tendenza era
- ema 60 > 100&200
- ema 100 < 200
E l'Rsi è inferiore a 30
PER IL SEGNALE D'ACQUISTO
Utilizzare questa strategia in confluenza con un trend a più ampio orizzonte temporale nella stessa direzione.
Questa strategia identifica grandi opportunità di ingresso in una tendenza iniziale.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52138
