CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Engulfing Indicator - indicatore per MetaTrader 5

Minh Hieu Hoang | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
36
Valutazioni:
(10)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Si tratta di un indicatore che aiuta a identificare i modelli di candele Engulfing.

La freccia rossa rappresenta un Bearish Engulfing, mentre la freccia verde rappresenta un Bullish Engulfing.

Se desiderate creare indicatori, script o Expert Advisor, contattatemi.


Engulfing



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51974

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

Si tratta di un indicatore che combina gli swing alto/basso e il ritracciamento di Fibonacci per identificare potenziali zone di acquisto.

VGridLine_Annuale VGridLine_Annuale

Griglia temporale verticale con incrementi di un anno.

VGridLine mensile VGridLine mensile

Griglia temporale verticale con incrementi di un mese.

IncMAOnArray IncMAOnArray

La classe CMAOnArray è destinata al calcolo della media mobile per buffer di indicatori.