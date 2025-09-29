CodeBaseSezioni
Indicatori

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator - indicatore per MetaTrader 5

Minh Hieu Hoang | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
40
Valutazioni:
(12)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Questa è una versione demo.

Se volete creare il vostro bot di trading che si integra con questo indicatore, contattatemi.

Vi aiuterò a creare un trading bot ottimizzato su misura per voi.


fibonacci

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52000

