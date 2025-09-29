Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicato:
Questa è una versione demo.
Se volete creare il vostro bot di trading che si integra con questo indicatore, contattatemi.
Vi aiuterò a creare un trading bot ottimizzato su misura per voi.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52000
VGridLine_Annuale
Griglia temporale verticale con incrementi di un anno.Bambino JFatl HTF
Un ibrido di filtri digitali e analogici che visualizza i valori di un arco temporale più ampio su un arco temporale più piccolo in forma ridotta.
Engulfing Indicator
Si tratta di un indicatore che aiuta a identificare i modelli di candele Engulfing.VGridLine mensile
Griglia temporale verticale con incrementi di un mese.