Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Fair Value Gap (FVG) Indicator - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 26
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il Fair Value Gap (FVG) nel trading si riferisce a un'inefficienza o a uno squilibrio dei prezzi che si verifica quando c'è un divario significativo tra i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura di tre candele consecutive. In genere si verifica quando l'intervallo di una candela non riesce a sovrapporsi completamente con le candele precedenti e successive, lasciando un "gap" nell'azione del prezzo.
I trader considerano questo gap come un'area potenziale in cui il prezzo potrebbe tornare per colmare lo squilibrio prima di continuare nella sua direzione originale. Questo concetto viene utilizzato in diverse strategie di trading per identificare potenziali punti di entrata o uscita basati sulle inefficienze del mercato.
Se avete bisogno di creare un bot automatico personalizzato, non esitate a contattarmi.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51977
Sistema quantistico - Utilizza stati e probabilità quantistiche per prendere decisioni.Array IncATROn
La classe CATROnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore ATR (Average True Range) tramite buffer di indicatori.
A simple yet effective RSI indicator that monitors overbought and oversold conditions on any symbol and timeframe. Sends instant alerts via pop-up and mobile notifications when RSI crosses your defined thresholds.Settimanale VGridLine
Griglia temporale verticale con incrementi di una settimana.