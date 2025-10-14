CodeBaseSezioni
Find Swing Highs Swing Lows - indicatore per MetaTrader 5

Philani Mthembu
Visualizzazioni:
3
Valutazioni:
(12)
Pubblicato:
Identificatore Swing High/Low

Lo Swing High/Low Identifier è un indicatore personalizzato di MetaTrader 5 (MT5) progettato per evidenziare i punti di oscillazione significativi sul grafico. Questo indicatore identifica e contrassegna gli swing high e gli swing low sulla base di un intervallo configurabile di barre.

- Gli swing high sono contrassegnati da frecce rosse sopra le rispettive candele.
- Gli swing low sono contrassegnati da frecce blu sotto le rispettive candele.

Questo strumento aiuta i trader a individuare rapidamente livelli di prezzo e pattern importanti, che possono essere cruciali per prendere decisioni di trading informate.



### Strategie utili

1. Identificazione dell'inversione di tendenza:

- Gli Swing Highs possono indicare potenziali livelli di resistenza dove potrebbe iniziare un downtrend.
- Gli Swing Low possono indicare potenziali livelli di supporto dove potrebbe iniziare un trend rialzista.

2. Analisi del supporto e della resistenza:
- Utilizzate i massimi e i minimi di oscillazione segnati per tracciare linee orizzontali o canali che possono fungere da livelli chiave di supporto e resistenza.

3. Price Action Trading:
- Combinate l'indicatore con le tecniche di price action, come i pattern di candele o le strategie di breakout, per confermare le entrate e le uscite nei punti di oscillazione.

4. Swing Trading:
- Utilizzate i massimi e i minimi delle oscillazioni per determinare i punti di entrata e di uscita in base alle oscillazioni di prezzo osservate e alle potenziali aree di inversione.

5. Conferma per altri indicatori:
- Utilizzare i punti di oscillazione come conferma per altri indicatori tecnici, come le medie mobili o gli oscillatori, per migliorare l'affidabilità dei segnali di trading.

Questo indicatore fornisce una rappresentazione visiva dei punti di prezzo chiave, aiutando i trader a migliorare l'analisi tecnica e i processi decisionali.

Alti_Bassi_Oro 4hr_HH_LL

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50996

