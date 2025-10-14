Identificatore Swing High/Low





Lo Swing High/Low Identifier è un indicatore personalizzato di MetaTrader 5 (MT5) progettato per evidenziare i punti di oscillazione significativi sul grafico. Questo indicatore identifica e contrassegna gli swing high e gli swing low sulla base di un intervallo configurabile di barre.





- Gli swing high sono contrassegnati da frecce rosse sopra le rispettive candele.

- Gli swing low sono contrassegnati da frecce blu sotto le rispettive candele.





Questo strumento aiuta i trader a individuare rapidamente livelli di prezzo e pattern importanti, che possono essere cruciali per prendere decisioni di trading informate.







### Strategie utili





1. Identificazione dell'inversione di tendenza:

- Gli Swing Highs possono indicare potenziali livelli di resistenza dove potrebbe iniziare un downtrend.

- Gli Swing Low possono indicare potenziali livelli di supporto dove potrebbe iniziare un trend rialzista.





2. Analisi del supporto e della resistenza:

- Utilizzate i massimi e i minimi di oscillazione segnati per tracciare linee orizzontali o canali che possono fungere da livelli chiave di supporto e resistenza.





3. Price Action Trading:

- Combinate l'indicatore con le tecniche di price action, come i pattern di candele o le strategie di breakout, per confermare le entrate e le uscite nei punti di oscillazione.





4. Swing Trading:

- Utilizzate i massimi e i minimi delle oscillazioni per determinare i punti di entrata e di uscita in base alle oscillazioni di prezzo osservate e alle potenziali aree di inversione.





5. Conferma per altri indicatori:

- Utilizzare i punti di oscillazione come conferma per altri indicatori tecnici, come le medie mobili o gli oscillatori, per migliorare l'affidabilità dei segnali di trading.



