Decision Colored Candles - MT5 - indicatore per MetaTrader 5
La maggiore fiducia nell'implicazione della candela aumenta con la percentuale di body to range che deve essere superiore o uguale al 50%, pertanto l'indicatore colora queste candele lasciando le altre candele nei colori predefiniti del grafico.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50992
