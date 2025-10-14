CodeBaseSezioni
Decision Colored Candles - MT5 - indicatore per MetaTrader 5

Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
La maggiore fiducia nell'implicazione della candela aumenta con la percentuale di body to range che deve essere superiore o uguale al 50%, pertanto l'indicatore colora queste candele lasciando le altre candele nei colori predefiniti del grafico.



https://www.mql5.com/en/code/50992

