Lo Swing High/Low Identifier per MetaTrader 5 segna i massimi e i minimi significativi delle oscillazioni direttamente sul grafico con frecce colorate. Questo strumento aiuta i trader a identificare rapidamente i livelli di prezzo chiave, che possono fungere da resistenza e supporto, ed è ideale per l'analisi delle inversioni di tendenza, la mappatura dei supporti e delle resistenze e il miglioramento delle strategie di price action. Evidenziando questi punti di oscillazione cruciali, fornisce preziosi spunti per prendere decisioni di trading informate e ottimizzare le strategie di trading.

Indicatore di volatilità a lunghezza di candela. È comodo per tracciare le lacune del mercato; le impostazioni sono simili a quelle del canale di Bollinger. L'indicatore è in grado di mostrare i periodi di calma e l'inizio di una nuova tendenza.