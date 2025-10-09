Unisciti alla nostra fan page
Caratteristiche principali:
- Rilevamento automatico delle opportunità di arbitraggio: Utilizza i dati delle coppie di valute in tempo reale per trovare opportunità di arbitraggio redditizie.
- Gestione dinamica degli scambi: Apre e chiude le operazioni in base al potenziale di arbitraggio calcolato, gestendo attivamente le posizioni per ottimizzare la redditività.
- Funzionalità di plottaggio: Traccia facoltativamente la massima discrepanza di prezzo osservata a fini analitici.
Parametri di ingresso:
- Lot_Size_Per_Thousand (default: 0,01): Definisce la dimensione del lotto per 1000 dollari di saldo del conto, scalando la dimensione dell'operazione in base alla dimensione del conto.
- Total_Commission_for_Lot_Traded (predefinito: 7,0): Il costo totale previsto della commissione per lotto negoziato, utilizzato nei calcoli di arbitraggio per garantire la redditività dopo le commissioni.
- Plot_Max_Difference (predefinito: false): Se impostato su true, l'EA registrerà e stamperà la massima discrepanza di prezzo osservata nella scheda Expert.
Logica di trading:
- L'EA calcola i tassi teorici del cross e li confronta con i tassi di mercato effettivi delle coppie di valute coinvolte (EURUSD, GBPUSD e EURGBP).
- Determina se la discrepanza tra i tassi teorici e quelli effettivi, aggiustati per i costi di commissione e di spread, rappresenta una valida opportunità di arbitraggio.
- Se viene individuata un'opportunità, l'EA esegue le operazioni sulle tre valute in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rischio intrinseco, ottenendo in sostanza un profitto privo di rischio se il mercato si allinea al calcolo dell'arbitraggio.
- Due funzioni ausiliarie, ClosePosSide() e CloseNegSide(), gestiscono la chiusura delle posizioni redditizie e non redditizie rispettivamente, assicurando che la strategia si adatti in tempo reale ai movimenti del mercato.
Questo EA è uno strumento robusto per esplorare le opportunità di arbitraggio nei mercati Forex, utilizzando un approccio calcolato per capitalizzare le inefficienze dei prezzi tra coppie di valute correlate. Ideale per i trader avanzati che desiderano aumentare le proprie strategie di trading con tecniche di arbitraggio.
Nota: anche se i risultati dei backtest possono sembrare molto redditizi, le condizioni reali del mercato, come la velocità di esecuzione, la liquidità e i vincoli specifici del broker, possono influenzare in modo significativo il successo operativo delle strategie di arbitraggio. Si raccomanda di effettuare test approfonditi in un ambiente demo prima di implementarle su un conto live.
