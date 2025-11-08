Ho sviluppato questo indicatore per fornire un'alternativa ai metodi di media mobile standard dell'indicatore Bollinger Bands di MetaTrader 5, che offrono solo il metodo 'semplice'. Con il mio indicatore, gli utenti hanno la possibilità di selezionare altri metodi, tra cui Esponenziale, Sfumato e LinearePesato.

Per utilizzare questo indicatore, è necessario inserirlo in una directory (su Windows) che assomigli al seguente percorso:

C:\Users\lucas\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Indicators\Examples

Caratteristiche aggiunte:





È impostato a zero per impostazione predefinita:





Esempio di esecuzione che opta per la media di LinearWeighted:













CODICE:

#property copyright "Lucas Vidal" #property link "https://www.mql5.com/it/users/lucasmoura00" #property description "Bollinger Bands Personalizada" #include <MovingAverages.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 3 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 LightSeaGreen #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 LightSeaGreen #property indicator_label1 "Bands middle" #property indicator_label2 "Bands upper" #property indicator_label3 "Bands lower" enum MovingAverageMethod { Simple, Exponential, Smoothed, LinearWeighted }; input MovingAverageMethod InpMaMethod = Simple; input int InpBandsPeriod= 20 ; input int InpBandsShift= 0 ; input double InpBandsDeviations= 2.0 ; int ExtBandsPeriod,ExtBandsShift; double ExtBandsDeviations; int ExtPlotBegin= 0 ; double ExtMLBuffer[]; double ExtTLBuffer[]; double ExtBLBuffer[]; double ExtStdDevBuffer[]; void OnInit () { if (InpBandsPeriod< 2 ) { ExtBandsPeriod= 20 ; PrintFormat ( "Incorrect value for input variable InpBandsPeriod=%d. Indicator will use value=%d for calculations." ,InpBandsPeriod,ExtBandsPeriod); } else ExtBandsPeriod=InpBandsPeriod; if (InpBandsShift< 0 ) { ExtBandsShift= 0 ; PrintFormat ( "Incorrect value for input variable InpBandsShift=%d. Indicator will use value=%d for calculations." ,InpBandsShift,ExtBandsShift); } else ExtBandsShift=InpBandsShift; if (InpBandsDeviations== 0.0 ) { ExtBandsDeviations= 2.0 ; PrintFormat ( "Incorrect value for input variable InpBandsDeviations=%f. Indicator will use value=%f for calculations." ,InpBandsDeviations,ExtBandsDeviations); } else ExtBandsDeviations=InpBandsDeviations; SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMLBuffer); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtTLBuffer); SetIndexBuffer ( 2 ,ExtBLBuffer); SetIndexBuffer ( 3 ,ExtStdDevBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Bands(" + string (ExtBandsPeriod)+ ") Middle" ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Bands(" + string (ExtBandsPeriod)+ ") Upper" ); PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , "Bands(" + string (ExtBandsPeriod)+ ") Lower" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Bollinger Bands" ); ExtPlotBegin=ExtBandsPeriod- 1 ; PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,ExtBandsPeriod); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN ,ExtBandsPeriod); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN ,ExtBandsPeriod); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,ExtBandsShift); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,ExtBandsShift); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_SHIFT ,ExtBandsShift); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); } double CalculateMovingAverage( int position, int period, const double &price[]) { switch (InpMaMethod) { case Simple: return SimpleMA(position, period, price); case Exponential: return iMA ( NULL , 0 , period, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); case Smoothed: break ; case LinearWeighted: return LinearWeightedMA(position, period, price); } return 0 ; } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (rates_total<ExtPlotBegin) return ( 0 ); if (ExtPlotBegin!=ExtBandsPeriod+begin) { ExtPlotBegin=ExtBandsPeriod+begin; PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,ExtPlotBegin); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN ,ExtPlotBegin); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN ,ExtPlotBegin); } int pos; if (prev_calculated> 1 ) pos=prev_calculated- 1 ; else pos= 0 ; for ( int i=pos; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { ExtMLBuffer[i]=CalculateMovingAverage(i, ExtBandsPeriod, price); ExtStdDevBuffer[i]=StdDev_Func(i,price,ExtMLBuffer,ExtBandsPeriod); ExtTLBuffer[i]=ExtMLBuffer[i]+ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i]; ExtBLBuffer[i]=ExtMLBuffer[i]-ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i]; } return (rates_total); } double StdDev_Func( const int position, const double &price[], const double &ma_price[], const int period) { double std_dev= 0.0 ; if (position>=period) { for ( int i= 0 ; i<period; i++) std_dev+= MathPow (price[position-i]-ma_price[position], 2.0 ); std_dev= MathSqrt (std_dev/period); } return (std_dev); }











