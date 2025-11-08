CodeBaseSezioni
Custom Bollinger Bands - indicatore per MetaTrader 5

Ho sviluppato questo indicatore per fornire un'alternativa ai metodi di media mobile standard dell'indicatore Bollinger Bands di MetaTrader 5, che offrono solo il metodo 'semplice'. Con il mio indicatore, gli utenti hanno la possibilità di selezionare altri metodi, tra cui Esponenziale, Sfumato e LinearePesato.

Per utilizzare questo indicatore, è necessario inserirlo in una directory (su Windows) che assomigli al seguente percorso:

C:\Users\lucas\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Indicators\Examples

Caratteristiche aggiunte:

uno


È impostato a zero per impostazione predefinita:

due


Esempio di esecuzione che opta per la media di LinearWeighted:


albero quattro


CODICE:

//+------------------------------------------------------------------+
//|BBPersonalizada.mq5 |
//|Lucas Vidal
//|https://www.mql5.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Lucas Vidal"
#property link        "https://www.mql5.com/it/users/lucasmoura00"
#property description "Bollinger Bands Personalizada"
#include <MovingAverages.mqh>
//---
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   3
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  LightSeaGreen
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  LightSeaGreen
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  LightSeaGreen
#property indicator_label1  "Bands middle"
#property indicator_label2  "Bands upper"
#property indicator_label3  "Bands lower"
//--- parametri di ingresso
enum MovingAverageMethod {
    Simple,    // 0
    Exponential,  // 1
    Smoothed,     // 2
    LinearWeighted  // 3
};
input MovingAverageMethod InpMaMethod = Simple; // Método da Média Móvel
input int     InpBandsPeriod=20;       // Periodo
input int     InpBandsShift=0;         // Turno
input double  InpBandsDeviations=2.0;  // Deviazione
//--- variabili globali
int           ExtBandsPeriod,ExtBandsShift;
double        ExtBandsDeviations;
int           ExtPlotBegin=0;
//--- indicatore buffer
double        ExtMLBuffer[];
double        ExtTLBuffer[];
double        ExtBLBuffer[];
double        ExtStdDevBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'indicatore personalizzata |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- controllo dei valori di ingresso
   if(InpBandsPeriod<2)
     {
      ExtBandsPeriod=20;
      PrintFormat("Incorrect value for input variable InpBandsPeriod=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpBandsPeriod,ExtBandsPeriod);
     }
   else
      ExtBandsPeriod=InpBandsPeriod;
   if(InpBandsShift<0)
     {
      ExtBandsShift=0;
      PrintFormat("Incorrect value for input variable InpBandsShift=%d. Indicator will use value=%d for calculations.",InpBandsShift,ExtBandsShift);
     }
   else
      ExtBandsShift=InpBandsShift;
   if(InpBandsDeviations==0.0)
     {
      ExtBandsDeviations=2.0;
      PrintFormat("Incorrect value for input variable InpBandsDeviations=%f. Indicator will use value=%f for calculations.",InpBandsDeviations,ExtBandsDeviations);
     }
   else
      ExtBandsDeviations=InpBandsDeviations;
//--- definire i buffer
   SetIndexBuffer(0,ExtMLBuffer);
   SetIndexBuffer(1,ExtTLBuffer);
   SetIndexBuffer(2,ExtBLBuffer);
   SetIndexBuffer(3,ExtStdDevBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- impostare le etichette degli indici
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Middle");
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Upper");
   PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"Bands("+string(ExtBandsPeriod)+") Lower");
//--- nome dell'indicatore
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Bollinger Bands");
//--- gli indici disegnano le impostazioni iniziali
   ExtPlotBegin=ExtBandsPeriod-1;
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtBandsPeriod);
//--- indicizza le impostazioni di spostamento
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,ExtBandsShift);
//--- numero di cifre del valore dell'indicatore
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcolo della media mobile|
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateMovingAverage(int position, int period, const double &price[]) {
    switch(InpMaMethod) {
        case Simple:
            return SimpleMA(position, period, price);
        case Exponential:
            // Corregindo a chamada da função iMA com os parâmetros corretos
            return iMA(NULL, 0, period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
        case Smoothed:
            // Implemente la sua funzione SMMA aqui
            break;
        case LinearWeighted:
            return LinearWeightedMA(position, period, price);
    }
    return 0; // Retorno padrão in caso di método indefinido
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Bande di Bollinger|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
   if(rates_total<ExtPlotBegin)
      return(0);
//--- gli indici disegnano le impostazioni di inizio, quando abbiamo ricevuto le impostazioni di inizio precedenti
   if(ExtPlotBegin!=ExtBandsPeriod+begin)
     {
      ExtPlotBegin=ExtBandsPeriod+begin;
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
      PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
      PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPlotBegin);
     }
//--- calcolo iniziale
   int pos;
   if(prev_calculated>1)
      pos=prev_calculated-1;
   else
      pos=0;
//--- ciclo principale
   for(int i=pos; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
     {
      //--- linea centrale
      ExtMLBuffer[i]=CalculateMovingAverage(i, ExtBandsPeriod, price);
      //--- calcolare e scrivere StdDev
      ExtStdDevBuffer[i]=StdDev_Func(i,price,ExtMLBuffer,ExtBandsPeriod);
      //--- linea superiore
      ExtTLBuffer[i]=ExtMLBuffer[i]+ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
      //--- linea inferiore
      ExtBLBuffer[i]=ExtMLBuffer[i]-ExtBandsDeviations*ExtStdDevBuffer[i];
     }
//--- OnCalculate fatto. Restituisce il nuovo prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcolo della deviazione standard|
//+------------------------------------------------------------------+
double StdDev_Func(const int position,const double &price[],const double &ma_price[],const int period)
  {
   double std_dev=0.0;
//--- calcola StdDev
   if(position>=period)
     {
      for(int i=0; i<period; i++)
         std_dev+=MathPow(price[position-i]-ma_price[position],2.0);
      std_dev=MathSqrt(std_dev/period);
     }
//--- restituire il valore calcolato
   return(std_dev);
  }
//+------------------------------------------------------------------+




Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49464

