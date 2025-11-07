Unisciti alla nostra fan page
Get Nth Active Trade from the end in MT5 - sistema esperto per MetaTrader 5
Questo particolare expert advisor contiene un codice molto utile, spesso richiesto dagli sviluppatori. La maggior parte delle volte abbiamo bisogno dell'ultimo trade attivo. Ma in questo EA è possibile cercare un'operazione con qualsiasi indice.
Per compravendita attiva intendo gli ordini di mercato, non gli ordini pendenti.
Se si passa a 0, verrà ricercata l'operazione attiva più recente.
Se si passa a 1, verrà recuperata l'operazione precedente e così via.
Possiamo filtrare le operazioni in base al simbolo e al numero magico.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49611
