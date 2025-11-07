CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Get Nth Active Trade from the end in MT5 - sistema esperto per MetaTrader 5

Biswarup Banerjee | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(3)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Questo particolare expert advisor contiene un codice molto utile, spesso richiesto dagli sviluppatori. La maggior parte delle volte abbiamo bisogno dell'ultimo trade attivo. Ma in questo EA è possibile cercare un'operazione con qualsiasi indice.

Per compravendita attiva intendo gli ordini di mercato, non gli ordini pendenti.

Se si passa a 0, verrà ricercata l'operazione attiva più recente.

Se si passa a 1, verrà recuperata l'operazione precedente e così via.

Possiamo filtrare le operazioni in base al simbolo e al numero magico.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49611

Trading Session Mapping Trading Session Mapping

Uno strumento per allineare i nomi delle sessioni di trading all'ora del server del broker e all'ora locale.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Modifica dell'indicatore di tendenza "Bollinger Bands ®".

Quotes Monitoring (memory-mapped file) Quotes Monitoring (memory-mapped file)

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.

Save history to HST Save history to HST

The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.