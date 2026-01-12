Unisciti alla nostra fan page
Il file plug-in IncGUI_BitPic.mqh contiene la classe di controllo grafico CBitPic per il disegno dei pixel (Figura 1).
Figura 1. Un esempio di disegno con la classe CBitPic.
È possibile disegnare punti di diverse dimensioni - DrawDot(), linee per coordinate - DrawLine(), linee per angolo - DrawLineByAngle(), frecce - DrawArrow(), varie forme: rettangoli - DrawRectangle(), triangoli - DrawTriangle(), cerchi, ellissi, anelli, settori - DrawCircle(). Un'ellisse può essere ruotata di un determinato angolo (così come un anello di ellisse, un settore di ellisse). Le forme possono essere disegnate con un riempimento o solo con un contorno. È possibile stampare il testo - TypeText() (diverse opzioni di carattere e dimensione). L'immagine creata può essere salvata in un file bmp - SavePicture(), ed è possibile caricare un'immagine bmp già pronta da un file - LoadPicture() (il file deve essere non compresso, a 24 o 32 bit).
Per utilizzare il controllo è necessario collegare il file IncGUI_BitPic.mqh:
#include <IncGUI_BitPic.mqh>
Quindi, dichiarare una classe, ad esempio, chiamata p:
CBitPic p;
La classe viene creata utilizzando i principi illustrati negli articoli:
- Controlli grafici personalizzati. Parte 1. Creazione di un semplice controllo
- Controlli grafici personalizzati. Parte 2. Libreria di controlli
- Controlli grafici personalizzati. Parte 3. Moduli
Di conseguenza, il principio della sua applicazione è simile ai principi di utilizzo dei controlli descritti negli articoli: innanzitutto, viene richiamato il metodo di inizializzazione Init(), il metodo Show() viene utilizzato per attivare la visibilità, il metodo Hide() viene utilizzato per nasconderlo e cancellarlo al termine del lavoro, ecc.
A differenza della classe cIntBMP, il disegno viene eseguito in modo leggermente diverso: in cIntBMP il colore del disegno veniva specificato nelle funzioni di disegno della figura, qui il disegno viene eseguito nel seguente ordine: viene specificato il colore di sfondo - SetBGColor(), viene eseguita la cancellazione - Clear(), prima del disegno viene impostato lo spessore del disegno - SetDrawWidth(), il colore del disegno SetDrawColor(), il riempimento - SetFillColor(), se è necessario il riempimento - SetFilled(), oppure il disegno viene eseguito solo per contorno, dopodiché vengono richiamate le funzioni di disegno. Naturalmente, è possibile modificare il colore del disegno, del riempimento, ecc. a seconda delle necessità. Dopo il disegno è necessario chiamare il metodo Redraw().
La tabella seguente mostra tutti i metodi della classe:
|Metodo
|Scopo e parametri
|void Cancella()
|Cancellazione.
|void Disegna freccia(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2,
bool aBoth=false
)
|Disegna una freccia. aX1, aY1 - coordinate dell'inizio, aX2, aY2 - coordinate della fine, aBoth - frecce alle due estremità.
|void DisegnaCerchio(
int aX,
int aY,
int aR,
double aR2K=0,
double aFromAngle=0,
doppio aToAngle=0,
doppio aRatio=1,
doppio aRotateAngle=0
)
|Disegna un cerchio, un anello, un'ellisse, un settore. aX, aY - coordinate del centro; aR2K - raggio del cerchio interno (da 0 a 1); aFromAngle, aToAngle - angoli iniziali e finali del settore; aRatio - coefficiente di compressione (numero positivo, minore di 1 - compressione verticale, maggiore di 1 - espansione verticale); aRotateAngle - angolo di rotazione.
|void DisegnaPunto(
int aX,
int aY
)
|Disegna un punto. aX, aY - coordinate.
|void DrawLine(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2
)
|Disegna una linea. aX1, aY1 - coordinate dell'inizio, aX2, aY2 - coordinate della fine.
|void DisegnaLineaPerAngolo(
int aX1,
int aY1 ,
doppio aAngolo,
int aLunghezza
)
|Disegna una linea in base all'angolo. aX1, aY1 - coordinate dell'inizio, aAngle - angolo, aLength - lunghezza.
|void Disegna rettangolo(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2
)
|Disegna un rettangolo. aX1, aY1 - coordinate dell'angolo superiore sinistro, aX2, aY2 - coordinate dell'angolo inferiore destro.
|void DisegnaTriangolo(
int aX1,
int aY1,
int aX2,
int aY2,
int aX3,
int aY3
)
|Disegna un triangolo. aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordinate dei vertici.
|int Evento(
const int id,
const long & lparam,
const double & dparam,
stringa const & sparam
)
|Gestore di eventi. Richiamato dalla funzione OnChartEvent().
|int EventoX()
|Coordinata X dell'ultimo clic sull'oggetto grafico.
|int EventoY()
|Coordinata Y dell'ultimo clic sull'oggetto grafico.
|void Fill(
int aX,
int aY
)
|Riempie un'area di un colore con un colore di riempimento. aX, aY - coordinate.
|void GetData(
uint & aData[]
)
|Ottenere un array di dati dell'immagine. aData - array in cui vengono restituiti i dati.
|colore GetPixel(
int aX,
int aY
)
|Ottenere il colore di un pixel in base alle coordinate specificate. aX, aY - coordinate.
|int Altezza()
|Ottenere l'altezza di un oggetto grafico.
|void Hide()
|Eliminazione di un oggetto grafico dal grafico.
|void Init(
string aName="CBitPic",
int aWidth=300,
int aHeight=200
)
|Inizializzazione. aName - nome dell'oggetto grafico, aWidth - larghezza, aHeight - altezza.
|int Sinistra()
|Ottenere la coordinata del bordo sinistro dell'oggetto grafico.
|bool Carica immagine(
stringa aNomeFile,
bool aFileCommon=false
)
|Carica un'immagine da un file bmp. aFileName - nome del file, aFileCommon - il file si trova nella cartella MQL5/Files comune o nella cartella MQL5/Files del terminale. Sono ammessi file non compressi, a 24 e 32 bit.
|void Redraw()
|Ridisegna un oggetto grafico.
|void Refresh()
|Aggiornamento (cancellazione e creazione).
|bool SavePicture(
stringa aNomeFile,
bool aFileCommon=false
)
|Salva l'immagine in un file bmp. aFileName - nome del file, aFileCommon - salvataggio nella cartella MQL5/Files comune o nella cartella MQL5/Files del terminale.
|void SetBGColor(
uchar aR=0,
uchar aG=0,
uchar aB=255
)
|Impostazione del colore di sfondo. aR, aG, aB - valore dei componenti del colore.
|void SetBGColor(
colore aColor=clrBlue
)
|Impostazione del colore di sfondo. aColor - colore. Dopo l'impostazione del colore, deve essere richiamato il metodo Clear().
|void SetData(
uint & aData[]
)
|Impostazione dell'array di dati dell'immagine. aData - array di dati.
|void SetDrawColor(
uchar aR=255,
uchar aG=255,
uchar aB=0)
|Impostazione del colore di disegno. aR, aG, aB - valore dei componenti del colore.
|void SetDrawColor(
colore aColor=clrYellow
)
|Impostazione del colore di disegno. aColor - colore.
|void SetDrawWidth(
int aLarghezza
)
|Imposta lo spessore del disegno. aWidth - spessore da 1 a 5.
|void SetFillColour(
uchar aR=255,
uchar aG=0,
uchar aB=0
)
|Impostazione del colore di riempimento. aR, aG, aB - valore dei componenti del colore.
|void SetFillColor(
colore aColor=clrRed
)
|Impostazione del colore di riempimento. aColor - colore.
|void SetFilled(
bool aFilled=true
)
|Impostazione della modalità di riempimento. aFilled - con/senza riempimento.
|void SetFont(
int aType=3
)
|Impostazione del carattere. aType - tipo (0-6). 0 - Caratteri piccoli 6, 1 - Caratteri piccoli 7, 2 - Caratteri piccoli 8, 3 - Arial 8, 4 - Arial Narrow 8, 5 - Arial Black 8, 6 - Courier New 8.
|void SetPos(
int aSinistra,
int aTop
)
|Impostazione delle coordinate dell'angolo superiore sinistro dell'oggetto grafico. aSinistra - distanza dal bordo sinistro, aTop - dal bordo superiore.
|void SetPosLeft(
int aSinistra
)
|Impostazione della coordinata del bordo sinistro dell'oggetto grafico. aLeft - distanza dal bordo sinistro.
|void SetPosTop(
int aTop
)
|Impostazione della coordinata del bordo superiore dell'oggetto grafico. aTop - distanza dal bordo superiore.
| void SetSize(
int aLarghezza,
int aAltezza
)
|Impostazione delle dimensioni. aWidth - larghezza, aHeight - altezza.
|void SetSubWindow(
int aNumero
)
|Impostazione della sottofinestra per numero. aNumber - numero della sottofinestra.
|void SetSubWindow(
stringa aNome
)
|Impostazione della sottofinestra per nome. aName - nome della sottofinestra.
|void SetTag(
stringa aValue
)
|Impostazione del tag. aValue - testo.
|void Show()
|Abilita la visibilità dell'oggetto grafico.
|void Show(
int aSinistra,
int aTop
)
|Abilita la visibilità dell'oggetto grafico nella posizione specificata. aLeft - distanza dal bordo sinistro, aTop - dal bordo superiore.
|stringa Tag()
|Ottenere un tag.
|int Top()
|Ottenere la coordinata del bordo superiore dell'oggetto grafico.
|void TypeText(
int aX,
int aY,
stringa aText,
int aDirection=0,
int aAlign=0
)
|Stampa il testo. aX, aY - coordinate, aText - testo, aDirection - direzione (0 - da sinistra a destra, 1 - dall'alto in basso, 2 - da destra a sinistra invertito, 3 - dal basso in alto), aAligne - allineamento (0 - all'inizio del testo, 1 - alla fine del testo).
|bool Visibile()
|Ottenere la visibilità di un oggetto grafico.
|int Larghezza()
|Ottenere la larghezza dell'oggetto grafico.
Nell'esempio eBitPicTest.mq5 di utilizzo della classe CBitPic, l'Expert Advisor disegna un'immagine sul grafico come nella figura 1 e la salva in un file denominato CBitPic.bmp (che dovrebbe apparire nella cartella MQL5/Files della cartella dati del terminale). Facendo clic sull'immagine, le coordinate del punto, il suo colore verranno visualizzati nel commento del grafico e un "fiocco di neve" verrà disegnato nello stesso punto (come nell'angolo superiore destro della Fig. 1).
