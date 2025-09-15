Si tratta di uno zigzag che non viene deformato dai timeframe e la gamba cambia in base alla variazione percentuale del prezzo dell'asset rispetto agli estremi. Lo zigzag si basa rigorosamente sul prezzo e non tiene conto del tempo.

La struttura pulita e ponderata dello zigzag è da attribuire a Evgeniy Chumakov, che è stato quindi collegato al codice in quanto è la sua struttura di codice che è stata vista nel suo MQL4 "Autoscale zigzag".

Io sono l'autore di questo indicatore MQL5 che, a differenza dello zigzag Autoscale, utilizza un input percentuale di prezzo invece di una scala ed è compatibile con tutti i titoli.

Trattandosi di un indicatore a zigzag, non è opportuno utilizzarlo come strumento autonomo per le decisioni di trading. Si potrebbe invece usarlo per sorvegliare la tendenza, come in un grafico Renko, e potenzialmente combinarlo con un oscillatore di momentum per capire quando e dove è opportuno fare un'entrata.



