EA Multi-Divergenza con Confluenza e Filtri

Questo Expert Advisor è stato progettato per automatizzare una sofisticata strategia di trading basata sulla divergenza del mercato. L'idea centrale è quella di identificare punti di inversione ad alta probabilità trovando una confluenza di segnali da tre degli oscillatori più utilizzati: l'indice di forza relativa (RSI), la media mobile di convergenza (MACD) e l'oscillatore stocastico.

Come funziona la strategia

La logica dell'EA si basa su un processo di conferma a più livelli per garantire segnali commerciali di alta qualità e filtrare il rumore del mercato.

Rilevamento delle divergenze: l' EA analizza costantemente l'azione dei prezzi e i tre indicatori per trovare le divergenze. Divergenza rialzista (potenziale segnale di acquisto): si verifica quando il prezzo fa un nuovo minimo inferiore, ma un indicatore non riesce a farlo, facendo invece un minimo superiore. Ciò suggerisce che il momentum ribassista si sta indebolendo e che un'inversione rialzista potrebbe essere imminente.

Divergenza ribassista (potenziale segnale di vendita): si verifica quando il prezzo fa un nuovo massimo superiore, ma un indicatore fa un massimo inferiore. Ciò indica che lo slancio rialzista si sta affievolendo, segnalando una potenziale inversione ribassista. Il potere della confluenza: la forza unica dell'EA è che non si basa su un singolo indicatore. Attende invece che un numero definito dall'utente di indicatori (MinConfirmations) mostri contemporaneamente una divergenza. Ad esempio, un'operazione verrà attivata solo se almeno 2 dei 3 indicatori confermano la stessa divergenza, aumentando in modo significativo l'affidabilità del segnale. Filtro avanzato del segnale (opzionale): per migliorare ulteriormente la precisione, è possibile attivare due filtri aggiuntivi: Filtro di tendenza: utilizza un EMA a 50 periodi per determinare la tendenza generale del mercato. Se abilitato, l'EA inserisce operazioni di acquisto solo quando il prezzo è al di sopra dell'EMA e operazioni di vendita quando il prezzo è al di sotto. In questo modo si evita di fare trading contro il momentum dominante del mercato.

Filtro del volume: un segnale commerciale è considerato valido solo se il volume della barra del segnale è significativamente più alto del volume medio delle barre precedenti. Ciò conferma che c'è un forte interesse e convinzione del mercato dietro la potenziale inversione.

Spiegazione dei parametri di input

Tutte le variabili esterne sono completamente personalizzabili per consentire di adattare la strategia alle proprie preferenze.

=== Gestione del rischio

LotSize: Imposta il volume di trading fisso seUseMoneyManagement è falso.

StopLoss: Lo stop loss in punti.

TakeProfit: Il take profit in punti.

MaxSpread: Lo spread massimo consentito in punti per l'apertura di una nuova posizione.

UseMoneyManagement: Severo, l'EA calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alRiskPercent.

Percentuale di rischio: La percentuale del capitale del conto da rischiare per ogni operazione.

=== Impostazioni della divergenza ===

RSI_Period,MACD_Fast,MACD_Slow,MACD_Signal,Stoch_K,Stoch_D,Stoch_Slowing: Questi sono i parametri di input standard per gli indicatori RSI, MACD e Stocastico.

=== Rilevamento della divergenza ===

BarsToCheck: Il numero di barre recenti che l'EA scansionerà per individuare i modelli di divergenza.

MinBarsDistance: Il numero minimo di barre su ciascun lato di un picco/troppa per convalidarlo. Questo aiuta a ignorare le piccole fluttuazioni di prezzo.

MinDivergenceStrength: Un filtro per la forza minima richiesta del segnale di divergenza (0-1).

MinConferme: Un parametro fondamentale. Imposta il numero minimo di indicatori (da 1 a 3) che devono mostrare una divergenza per aprire un'operazione.

UseVolumeFilter: Impostare sutrue per attivare il filtro di conferma del volume.

UseTrendFilter: Impostate atrue per attivare il filtro di tendenza basato sull'EMA.

=== Impostazioni di trading ===

AllowBuy / AllowSell: abilita o disabilita le operazioni long o short.

MaxTrades: Il numero massimo di operazioni contemporanee consentite.

MagicNumber: Un identificatore unico per le operazioni dell'EA, per evitare interferenze con altri robot.

Uso consigliato