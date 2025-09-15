Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
BotCilento - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 69
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
BotCilento è un sofisticato Expert Advisor di trading a griglia per MetaTrader 5 che combina segnali di trend-following con una gestione adattiva del rischio.
Strategia Dual MA
Negozia su incroci di SMA veloci/lente (timeframe H1)
Filtra i segnali con picchi di volume e controlli di volatilità
Gestione della rete intelligente
Aggiunge posizioni a intervalli dinamici (pips fissi o basati su ATR)
Supporta il dimensionamento dei lotti Martingala o Aritmetico
Chiude l'intera griglia in corrispondenza di obiettivi di profitto/pareggio definiti dall'utente
Salvaguardia del rischio
Auto-stop ai limiti di perdita giornalieri
Chiusura di emergenza basata sul drawdown
Scadenza dell'età della posizione
Filtri per spread/slippage
Caratteristiche uniche
Modalità opzionale "hold through reversals"
Rilevamento della stagnazione (nessun movimento)
Cruscotto in tempo reale con metriche di profitto
Ideale per: coppie forex in trend (EURUSD, GBPUSD) durante le ore di attività, con livelli di aggressione personalizzabili, dal trading conservativo a quello ad alta frequenza.
"Un sistema a griglia autocorrettivo che dà priorità alla conservazione del capitale mentre cattura le tendenze estese."
"Avviso importante:
Dopo 3 giorni di sviluppo dedicato, sto condividendo questo strumento con la comunità. Sebbene abbia profuso un notevole impegno nella sua creazione, vi prego di comprendere che non si tratta di una soluzione a profitto garantito. Trattatelo come una base per la sperimentazione - testate a fondo, perfezionate i parametri e vedete se potete adattarlo al vostro approccio di trading unico."
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62684
L'indicatore disegna un canale costruito sui vertici dello zigzag.Stocastico RSI
Lo Stocastico RSI è un classico oscillatore stocastico i cui valori non sono calcolati a partire dalla serie dei prezzi, ma dai valori dell'indicatore tecnico RSI.
Zigzag che cambia la direzione dell'onda in base alla variazione percentuale del prezzo dell'asset.Filtro TwoPoleButterworth
In questo algoritmo di calcolo della media mobile, per la media viene utilizzato un filtro Butterworth del 2° ordine.