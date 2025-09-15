CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

BotCilento - sistema esperto per MetaTrader 5

BotCilento è un sofisticato Expert Advisor di trading a griglia per MetaTrader 5 che combina segnali di trend-following con una gestione adattiva del rischio.


Strategia Dual MA

Negozia su incroci di SMA veloci/lente (timeframe H1)

Filtra i segnali con picchi di volume e controlli di volatilità

Gestione della rete intelligente

Aggiunge posizioni a intervalli dinamici (pips fissi o basati su ATR)

Supporta il dimensionamento dei lotti Martingala o Aritmetico

Chiude l'intera griglia in corrispondenza di obiettivi di profitto/pareggio definiti dall'utente

Salvaguardia del rischio

Auto-stop ai limiti di perdita giornalieri

Chiusura di emergenza basata sul drawdown

Scadenza dell'età della posizione

Filtri per spread/slippage

Caratteristiche uniche

Modalità opzionale "hold through reversals"

Rilevamento della stagnazione (nessun movimento)

Cruscotto in tempo reale con metriche di profitto

Attenzione: Questo EA non è progettato per il trading live. L'utilizzo di strategie di martingala o l'aumento delle dimensioni dei lotti potrebbe portare a una perdita completa del saldo. È destinato esclusivamente alla demo e al test delle strategie. Il codice richiede aggiornamenti significativi prima di essere adatto al trading live. Consideratelo un lavoro in corso e sentitevi liberi di apportare miglioramenti.



Ideale per: coppie forex in trend (EURUSD, GBPUSD) durante le ore di attività, con livelli di aggressione personalizzabili, dal trading conservativo a quello ad alta frequenza.

"Un sistema a griglia autocorrettivo che dà priorità alla conservazione del capitale mentre cattura le tendenze estese."


"Avviso importante:
Dopo 3 giorni di sviluppo dedicato, sto condividendo questo strumento con la comunità. Sebbene abbia profuso un notevole impegno nella sua creazione, vi prego di comprendere che non si tratta di una soluzione a profitto garantito. Trattatelo come una base per la sperimentazione - testate a fondo, perfezionate i parametri e vedete se potete adattarlo al vostro approccio di trading unico."


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62684

