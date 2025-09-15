BotCilento è un sofisticato Expert Advisor di trading a griglia per MetaTrader 5 che combina segnali di trend-following con una gestione adattiva del rischio.







Strategia Dual MA



Negozia su incroci di SMA veloci/lente (timeframe H1)



Filtra i segnali con picchi di volume e controlli di volatilità



Gestione della rete intelligente



Aggiunge posizioni a intervalli dinamici (pips fissi o basati su ATR)



Supporta il dimensionamento dei lotti Martingala o Aritmetico



Chiude l'intera griglia in corrispondenza di obiettivi di profitto/pareggio definiti dall'utente



Salvaguardia del rischio



Auto-stop ai limiti di perdita giornalieri



Chiusura di emergenza basata sul drawdown



Scadenza dell'età della posizione



Filtri per spread/slippage



Caratteristiche uniche



Modalità opzionale "hold through reversals"



Rilevamento della stagnazione (nessun movimento)



Cruscotto in tempo reale con metriche di profitto





Ideale per: coppie forex in trend (EURUSD, GBPUSD) durante le ore di attività, con livelli di aggressione personalizzabili, dal trading conservativo a quello ad alta frequenza.



"Un sistema a griglia autocorrettivo che dà priorità alla conservazione del capitale mentre cattura le tendenze estese."





"Avviso importante:

Dopo 3 giorni di sviluppo dedicato, sto condividendo questo strumento con la comunità. Sebbene abbia profuso un notevole impegno nella sua creazione, vi prego di comprendere che non si tratta di una soluzione a profitto garantito. Trattatelo come una base per la sperimentazione - testate a fondo, perfezionate i parametri e vedete se potete adattarlo al vostro approccio di trading unico."