Tarantella - sistema esperto per MetaTrader 5
Tarantella EA: Advanced Adaptive Grid Trading System
Tarantella è un sofisticato Expert Advisor per il trading a griglia che combina strategie tradizionali a griglia con tecniche innovative di gestione del rischio. Nel suo nucleo, l'EA inserisce ordini di acquisto/vendita in intervalli crescenti basati su Fibonacci, regolando dinamicamente le dimensioni delle posizioni e la spaziatura della griglia in base alle condizioni di mercato.
Caratteristiche principali:
Integrazione del profilo di mercato: Limita il trading alle aree di valore ad alta probabilità (70% tipico), evitando le zone di controllo
Multi-Layer Trend Filtering: Combina il rilevamento della forza del trend ADX con la conferma direzionale MA/MACD su tutti i timeframe
Sistema di copertura intelligente: Attiva counter-trades a intervalli definiti dall'utente con opzioni di chiusura parziale
Gestione adattiva della griglia: Utilizza i rapporti di Fibonacci (1.0, 1.618, 2.618...) per la spaziatura dinamica della griglia e la scalatura dei lotti
Condizioni di entrata avanzate: Richiede barre consecutive + filtri di volume + conferma ATR/RSI opzionale
Gestione completa del rischio:
Trailing stop e trigger di pareggio
Limiti di posizione con chiusura della transazione più vecchia
Regole di chiusura totale/parziale basate sulle azioni
Buffer di stop-loss che rispettano i vincoli del broker
Vantaggi strategici:
Negozia solo durante i trend confermati (ADX > 25 + allineamento MA/MACD)
Evita le zone a bassa probabilità utilizzando l'analisi del profilo di mercato
Mitiga il drawdown attraverso una copertura proattiva
Si adatta alla volatilità tramite l'espansione della griglia di Fibonacci
Implementa una protezione del rischio a 4 livelli (limiti di posizione, stop azionari, meccanismi di trailing e copertura).
Attenzione: Questo EA non è progettato per il trading live. L'utilizzo di strategie di martingala o l'aumento delle dimensioni dei lotti potrebbe portare a una perdita completa del saldo. È destinato esclusivamente alla demo e al test delle strategie. Il codice richiede aggiornamenti significativi prima di essere adatto al trading live. Consideratelo un lavoro in corso e sentitevi liberi di apportare miglioramenti.
Ideale per: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD e altre coppie liquide su timeframe M15-H1. Richiede ambienti a volatilità medio-alta.
Il pacchetto include: Codice completamente commentato, file preimpostati per le principali coppie e guida dettagliata alla gestione del rischio.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62713
