Sistemi Esperti

Tarantella - sistema esperto per MetaTrader 5

Lupus Materia
Visualizzazioni:
60
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Tarantella EA: Advanced Adaptive Grid Trading System

Tarantella è un sofisticato Expert Advisor per il trading a griglia che combina strategie tradizionali a griglia con tecniche innovative di gestione del rischio. Nel suo nucleo, l'EA inserisce ordini di acquisto/vendita in intervalli crescenti basati su Fibonacci, regolando dinamicamente le dimensioni delle posizioni e la spaziatura della griglia in base alle condizioni di mercato.

Caratteristiche principali:

Integrazione del profilo di mercato: Limita il trading alle aree di valore ad alta probabilità (70% tipico), evitando le zone di controllo

Multi-Layer Trend Filtering: Combina il rilevamento della forza del trend ADX con la conferma direzionale MA/MACD su tutti i timeframe

Sistema di copertura intelligente: Attiva counter-trades a intervalli definiti dall'utente con opzioni di chiusura parziale

Gestione adattiva della griglia: Utilizza i rapporti di Fibonacci (1.0, 1.618, 2.618...) per la spaziatura dinamica della griglia e la scalatura dei lotti

Condizioni di entrata avanzate: Richiede barre consecutive + filtri di volume + conferma ATR/RSI opzionale

Gestione completa del rischio:

Trailing stop e trigger di pareggio

Limiti di posizione con chiusura della transazione più vecchia

Regole di chiusura totale/parziale basate sulle azioni

Buffer di stop-loss che rispettano i vincoli del broker

Vantaggi strategici:

Negozia solo durante i trend confermati (ADX > 25 + allineamento MA/MACD)

Evita le zone a bassa probabilità utilizzando l'analisi del profilo di mercato

Mitiga il drawdown attraverso una copertura proattiva

Si adatta alla volatilità tramite l'espansione della griglia di Fibonacci

Implementa una protezione del rischio a 4 livelli (limiti di posizione, stop azionari, meccanismi di trailing e copertura).

Attenzione: Questo EA non è progettato per il trading live. L'utilizzo di strategie di martingala o l'aumento delle dimensioni dei lotti potrebbe portare a una perdita completa del saldo. È destinato esclusivamente alla demo e al test delle strategie. Il codice richiede aggiornamenti significativi prima di essere adatto al trading live. Consideratelo un lavoro in corso e sentitevi liberi di apportare miglioramenti.



Ideale per: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD e altre coppie liquide su timeframe M15-H1. Richiede ambienti a volatilità medio-alta.

Il pacchetto include: Codice completamente commentato, file preimpostati per le principali coppie e guida dettagliata alla gestione del rischio.



Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62713

SuperTrend SuperTrend

Indicatore SuperTrend.

Filtro Butterworth a tre poli Filtro Butterworth a tre poli

In questo algoritmo di calcolo della media mobile, viene utilizzato un filtro Butterworth del 3° ordine per la media.

Market Watch Panel Utility Market Watch Panel Utility

Uno strumento di monitoraggio in tempo reale per MetaTrader 5 che visualizza i principali dati finanziari, consente un rapido cambio di simbolo e liste di simboli personalizzabili. È possibile salvare e ricaricare i simboli, reimpostare gli elenchi e personalizzare i colori del testo e del pannello per un'esperienza di trading personalizzata.

Value Charts Value Charts

Value Charts è un indicatore di prezzo detrended, che mostra gli stati di ipercomprato e ipervenduto utilizzando gli estremi di prezzo detrended.