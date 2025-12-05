Trade Panel - stop-loss e take-profit virtuali

Stop Loss e Take Profit Virtuali: Come Nascondere Stop Loss e Take Profit al Broker?

Stop Loss e Take Profit Virtuali sono livelli di prezzo collegati a un ordine (posizione). Quando il prezzo tocca questi livelli, la posizione viene chiusa. Stop Loss e Take Profit Virtuali svolgono le stesse funzioni degli stop Loss e dei take profit tradizionali: consentono di bloccare perdite e profitti.

A cosa servono stop Loss e take profit virtuali?

L'unico scopo di stop Loss e take profit virtuali è nasconderli al tuo broker. Il broker non può vedere stop Loss e take profit virtuali e quindi non può attivarli manipolando il prezzo.

Perché il mio broker non può vedere i miei stop Loss e take profit virtuali?

Stop Loss e take profit (chiamiamolo stop Loss e take profit reali) sono memorizzati sul server di trading del broker e vengono eseguiti dal server di trading. Pertanto, il broker conosce la posizione degli stop Loss e dei take profit. Gli stop loss e i take profit virtuali vengono memorizzati in TradePanel ed eseguiti da TradePanel. TradePanel monitora automaticamente il prezzo corrente e, se il prezzo tocca lo stop loss e il take profit virtuali, TradePanel chiuderà automaticamente la posizione.

Come si apre un ordine o una posizione con uno stop loss e un take profit virtuali?

1️⃣ Spuntare la casella per lo stop loss e il take profit virtuali.

2️⃣ Aprire un ordine o una posizione.

Come si modificano gli stop loss e i take profit virtuali?

1️⃣ Utilizzare le linee di stop loss e take profit virtuali:

✅ Trascinare la linea per modificare il prezzo dello stop loss o del take profit virtuali,

✅ Eliminare la linea per eliminare lo stop loss o il take profit virtuali,

2️⃣ Oppure utilizzare il pannello di gestione degli ordini:

Come si imposta lo stop loss e il take profit virtuali per tutte le posizioni allo stesso livello di prezzo?

1️⃣ Seleziona la casella "SL e TP virtuali".

2️⃣ Clicca sul pulsante "Sell SL TP", "Buy SL TP" o "All SL TP" (a seconda del tipo di posizione a cui desideri applicare questa funzionalità).

3️⃣ Trascina il marcatore che appare sul grafico sul prezzo desiderato.

4️⃣ Clicca sul pulsante "Modifica".

✅ Per rimuovere lo Stop Loss e il Take Profit virtuali per tutte le posizioni, clicca sul pulsante "All SL TP = 0".

Come si imposta uno Stop Loss virtuale al punto di pareggio per ogni posizione?

1️⃣ Seleziona la casella "SL e TP virtuali".

2️⃣ Inserisci la distanza tra il prezzo di apertura della posizione e il prezzo a cui verrà impostato lo stop loss virtuale, oppure lascialo a 0.

3️⃣ Clicca sul pulsante "Breakeven".