Sistema di trading per l'acquisto di Oro (XAUUSD) / Scarica ready Advisor (EA)

Stiamo attualmente lavorando a un potente sistema di trading per l'oro (XAUUSD). Il sistema si basa sulla dinamica dei prezzi e sull'indicatore universale Moving Average Cross Signal . Il sistema sarà composto da più moduli che si completano e si rafforzano a vicenda. In questo post, vorremmo condividere uno dei moduli per il trading a lungo termine. L'expert advisor automatizzato è disponibile per il download completamente gratuito . Il vostro feedback e le vostre opinioni su questo sistema di trading sono molto importanti per noi. Vi preghiamo di contattarci tramite messaggio privato o nella sezione commenti dell'indicatore.





Per utilizzare l'Expert Advisor, è necessario scaricare l'indicatore gratuito "Moving Average Cross Signal" da MQL Market e salvarlo in MQL Market. Il file dell'indicatore si trova nella cartella "Indicators/Market". L'Expert Advisor è configurato per l'oro (XAUUSD) sul timeframe H1 (1 ora). Tuttavia, è possibile utilizzare l'Expert Advisor su qualsiasi simbolo e timeframe personalizzando i parametri.





Ora che abbiamo tutto ciò che ci serve, passiamo a descrivere il sistema di trading vero e proprio.

Dopo che la freccia del segnale dell'indicatore appare verso l'alto, posizioniamo un ordine BUY STOP pendente a una distanza dal massimo della barra che ha generato il segnale. Per uscire dalla posizione, utilizziamo STOP LOSS, TAKE PROFIT e TRAILING STOP. Tutti i valori sono espressi in percentuale del prezzo corrente del simbolo. Manteniamo gli ordini pendenti per una sola barra (un'ora nel nostro caso). Se c'è una posizione aperta, non vengono aperte nuove posizioni.

A_BUY_OpenLevel = 0,1;

A_BUY_StopLoss = 0,5;

A_BUY_TakeProfit = 2,9;

A_BUY_TrailingStop = 1.5;



Lo screenshot mostra gli ordini di ingresso in sospeso indicati dalle linee gialle.





Ecco altri esempi di operazioni di apertura









I risultati del funzionamento di questo sistema nel periodo 2013-2025 utilizzando un lotto costante













Questo modulo di trading a lungo termine è un componente ben strutturato e trasparente di un sistema di trading più ampio. Ecco le sue caratteristiche principali:





1. Chiarezza e semplicità della logica:

Il sistema si basa su un indicatore chiaro e ampiamente utilizzato, il crossover della media mobile, rendendo la sua logica accessibile ai trader di tutti i livelli di competenza.

L'algoritmo di azione è definito in modo rigoroso: freccia del segnale -> inserimento di un ordine Buy Stop in sospeso -> gestione della posizione tramite Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop.

2. Approccio disciplinato:

Utilizzando gli ordini in sospeso è possibile entrare nel mercato solo quando il prezzo ha confermato il movimento nella direzione desiderata, riducendo al minimo la soggettività e l'emotività.

La presenza di ordini di protezione preimpostati (SL, TP) e di un meccanismo di profitto (Trailing Stop) è segno di una gestione competente del rischio.

3. Ottimizzazione e limitazioni:

Limitare la durata di un ordine in sospeso a una barra (1 ora) è una regola importante che impedisce di "sospendere" gli ordini nel caso in cui lo slancio a breve termine si sia esaurito.

I parametri dell'ordine (livello di apertura, SL, TP, Trailing) sono espressi come percentuale del prezzo, il che rende il sistema adattabile alla volatilità del mercato dell'oro.

4. Potenziale di ulteriore sviluppo:

Il fatto che questo sia solo uno dei tanti moduli che si rafforzano a vicenda è indice di un approccio serio e sistemico. Questo modulo può fungere da solida base, che può essere ulteriormente ampliata con filtri e altre strategie per migliorare l'efficienza.





Domande chiave per un'ulteriore valutazione:

Risultati del test: La dichiarazione sulle performance nel periodo 2013-2025 sembra promettente. Per avere piena fiducia nel sistema, sono necessari dettagli: un grafico del saldo, il drawdown massimo, il fattore di profitto e il numero di operazioni.

Rischi: Qualsiasi sistema basato su un singolo indicatore può attraversare periodi di bassa efficienza (breakout piatti e falsi breakout).





Risultato: Questo modulo è una dimostrazione Un approccio ponderato e disciplinato al trading automatizzato . Offre regole di ingresso e uscita chiare, il che rappresenta un vantaggio importante. Il successo del sistema nel suo complesso dipenderà dalla qualità e dall'affidabilità dei moduli rimanenti, nonché dalla sua capacità di adattarsi alle diverse condizioni di mercato.





