Padroneggiare XAUUSD quotidianamente: cosa stanno osservando i trader intelligenti oggi, 29 dicembre 2025

Con la fine del 2025, come possiamo ottenere il massimo dal mercato dell'oro? Oggi analizzeremo cosa comunica realmente il grafico: dove sono attivi acquirenti e venditori, quali livelli sono più importanti e come cambia il momentum in tempo reale.





Avvicinandoci al 29 dicembre 2025, XAU/USD (Oro) rimane tecnicamente costruttivo ma continua a muoversi all’interno di un range ristretto, tipico degli ultimi giorni di contrattazione dell’anno. Con gran parte degli operatori istituzionali fuori dal mercato e una liquidità sensibilmente ridotta, l’azione dei prezzi risulta più lenta, controllata e fortemente reattiva ai livelli tecnici chiave. Piuttosto che inseguire la volatilità, il mercato sembra concentrato nel preservare la struttura in vista del nuovo anno.

📈 Struttura di Mercato e Contesto del Trend 🔹 Bias di timeframe superiore: rialzista, ma in pausa Sul timeframe giornaliero, l’oro rimane saldamente al di sopra delle principali medie mobili, mantenendo una struttura rialzista definita da massimi e minimi crescenti. Non si osservano rotture strutturali, confermando che la recente debolezza è di natura correttiva e non impulsiva. Tuttavia, le candele giornaliere sovrapposte e la ridotta espansione del range indicano una pausa temporanea del momentum, coerente con le condizioni di fine dicembre. ➡️ Trend principale: Rialzista

➡️ Fase attuale: Consolidamento / equilibrio di fine anno 📌 Livelli Tecnici Chiave 🟢 Zone di Supporto 4.340 – 4.320: Zona di domanda immediata e area di equilibrio di breve termine

4.280: Supporto strutturale e livello di continuazione del trend

4.200: Supporto di timeframe superiore e livello di invalidazione rialzista Finché il prezzo rimane sopra questi livelli, la struttura rialzista più ampia resta intatta. 🔴 Zone di Resistenza 4.380: Resistenza di breve termine e massimo del range

4.420: Resistenza tecnica e psicologica

4.480: Obiettivo di estensione in caso di ritorno del momentum Queste aree rappresentano livelli in cui in precedenza è emersa pressione di vendita. 📊 Lettura degli Indicatori Tecnici 🔹 Medie Mobili Il prezzo continua a rispettare le medie mobili a 50, 100 e 200 giorni, rafforzando l’idea che i ritracciamenti restino controllati e correttivi. 🔹 RSI (Relative Strength Index) L’RSI si mantiene sopra la linea mediana, riflettendo un momentum neutro-rialzista nonostante la contrazione della volatilità. 🔹 MACD Il MACD rimane positivo ma piatto, confermando una compressione del momentum piuttosto che un’inversione del trend. 🧠 Price Action e Condizioni di Liquidità L’azione recente dei prezzi mostra: corpi delle candele più piccoli

scarso follow-through

frequenti inversioni intraday Questi elementi sono tipici di un contesto di bassa liquidità, aumentando il rischio di false rotture. I compratori continuano a difendere i ribassi in prossimità dei supporti, mentre i venditori limitano i rialzi vicino alle resistenze, mantenendo il prezzo in equilibrio. In questo tipo di mercato, la conferma è più importante dell’anticipazione. 🔍 Scenari Tecnici per il 29 dicembre 2025 📈 Scenario di Continuazione Rialzista Trigger: Chiusura giornaliera sopra 4.380

Target: 4.420 → 4.480

Lettura: Rinnovato interesse dei compratori e posizionamento anticipato per il nuovo anno 📉 Scenario di Ritracciamento Più Profondo Trigger: Rottura sostenuta sotto 4.280

Target: 4.200 → 4.120

Lettura: Correzione guidata dalla liquidità all’interno di una struttura rialzista più ampia 🏁 Prospettive per il 29 dicembre 2025 Per il 29 dicembre 2025, XAU/USD resta strutturalmente rialzista, ma il contesto di mercato favorisce chiaramente pazienza, riduzione della size e gestione rigorosa del rischio. Con volatilità compressa e partecipazione limitata, i trader dovrebbero concentrarsi su reazioni di prezzo chiare ai livelli tecnici chiave, evitando operazioni forzate. 👉 Una rottura confermata del range attuale probabilmente definirà il tono dell’azione dei prezzi a inizio gennaio, quando la liquidità e la direzionalità torneranno a rafforzarsi. Fino ad allora, disciplina ed esecuzione accurata restano fondamentali.





