Media utilizzando indicatori moderni / Scarica EA gratuito pronto per L'uso

Si può parlare a piacimento di sistemi di trading con media, ma questi continuano a essere regolarmente in cima alle classifiche dei servizi di segnali e delle vetrine di MQL Market. Questo è probabilmente dovuto al fatto che la maggior parte delle persone non è adatta al trading nella sua forma classica (drawdown prolungati, mesi senza nuovi massimi). È molto più soddisfacente vedere un nuovo saldo del conto al massimo ogni giorno, indipendentemente dal rischio dell'intero deposito. In un modo o nell'altro, la media come strategia di gestione del capitale è ancora molto viva nel 2026.





Un anno fa, ho deciso di riordinare la mia collezione di indicatori. Nel frattempo, mi sono reso conto che molti strumenti dovevano essere combinati in un unico indicatore. È così che è nato l'indicatore a media mobile doppia più multifunzionale e potente: Moving Average Cross Signal . La comunità MQL ci offre molto e svilupparlo è il nostro obiettivo comune! L'indicatore è disponibile gratuitamente: https://www.mql5.com/en/market/product/148478









Solo ora ho iniziato a combinare la media e il segnale di incrocio della media mobile . L'expert advisor è ancora agli inizi e apre solo posizioni lunghe. Ma il potenziale di questa combinazione è già evidente. Ho impostato i parametri per GBPUSD H1. I vantaggi includono un deposito iniziale molto piccolo di $50 e un periodo senza nuovi massimi inferiore a una settimana.









Per utilizzare l'Expert Advisor, è necessario scaricare l'indicatore gratuito "Moving Average Cross Signal" da MQL Market e salvarlo in MQL Market. Il file dell'indicatore si trova nella cartella "Indicators/Market". L'Expert Advisor è configurato per la sterlina britannica (GBPUSD) sull'intervallo temporale H1 (1 ora). Tuttavia, è possibile utilizzare l'Expert Advisor su qualsiasi simbolo e intervallo temporale modificando autonomamente i parametri.







Nuovi approcci promettenti alla media



Contemporaneamente, sono stati sviluppati diversi nuovi modelli per aumentare il volume delle posizioni. Il parametro "GridMode" nell'Expert Advisor è responsabile di questo.

"GridMode" = 0 – il vecchio metodo classico, in cui ogni nuova posizione in una serie viene aperta con un volume maggiore. Il moltiplicatore di volume è impostato dal parametro "KLot" .

"GridMode" = 2 - una novità!!! Il TakeProfit per una serie di ordini è impostato in percentuale sul livello di inversione di tendenza. Il volume viene calcolato in base a questo. La distanza viene impostata utilizzando il parametro "TP_Grid".







Conclusioni sul progetto "Averaging + Moving Average Cross Signal"



Il progetto presentato dimostra chiaramente l'evoluzione dell'approccio al grid trading, trasformandolo da una roulette rischiosa a una metodologia più sistematica. Ecco i punti chiave:

Vittoria psicologica sul trading classico. La ragione principale della persistenza della media non è la sua superiorità matematica, ma il fatto che soddisfa il bisogno psicologico fondamentale del trader: vedere una crescita regolare del conto. Promettendo "un periodo senza nuovi massimi in meno di una settimana", l'esperto fa appello direttamente a questo bisogno, offrendo un modo "legale" per ottenere ciò che desidera, ma con una base analitica. La media diventa uno strumento, non una strategia. Questa è la svolta concettuale più importante. Invece di aprire ordini alla cieca a intervalli fissi, Il segnale principale dell'indicatore Moving Average Cross Signal . La media è ora una tattica di gestione del capitale. dentro Un'operazione di trend mirata a rafforzare una posizione e ad accelerare la redditività durante una correzione. Ciò modifica il rendimento atteso del sistema. Metodo innovativo Modalità griglia = 2 - media "intelligente". Questa non è solo una nuova opzione, ma un passo avanti verso la gestione automatizzata del rischio. La selezione algoritmica del volume per un dato livello di take-profit ( TP_Grid ) è un tentativo calcolare in anticipo lo scenario di uscita per l'intera griglia. Questo approccio è potenzialmente più efficace della classica crescita geometrica ( GridMode = 0 ), poiché mira a ottimizzare l'utilizzo dei depositi per specifiche condizioni di mercato (pullback previsto). Accessibilità e sinergia. La combinazione di un indicatore gratuito e potente e di un consulente esperto con un deposito minimo di 50 $ crea una bassa barriera d'ingresso. Ciò consente a un'ampia gamma di trader di testare l'approccio ibrido nella pratica, il che è prezioso per lo sviluppo della community. Prospettive e aree di crescita. Un enorme potenziale verrà liberato con: Aggiunta logica simmetrica per le vendite .

Implementazione livelli dinamici di protezione (ad esempio, spegnendo la rete quando il segnale dell'indicatore è nella direzione opposta).

Esteso modalità GridMode , tenendo conto della volatilità (ATR).



