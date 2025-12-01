Medie mobili: pro e contro

La Media Mobile (MA) è un pilastro dell’analisi tecnica. Appiana i dati di prezzo su un periodo prestabilito, aiutando i trader a individuare trend e potenziali punti di svolta. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, è lungi dall’essere perfetta. Analizziamone i principali punti di forza e di debolezza.





Vantaggi



Semplicità: Facile da comprendere e applicare, anche per i principianti.

Identificazione del trend: Mostra chiaramente la direzione del trend di mercato.

Riduzione del rumore: Filtra le fluttuazioni di prezzo a breve termine, offrendo una visione più fluida dell’azione del prezzo.

Ampiamente riconosciuta: Utilizzata da milioni di trader, rappresenta un punto di riferimento comune per l’analisi di mercato e la logica algoritmica.

Svantaggi



Ritardo intrinseco: Basata su prezzi passati, reagisce lentamente ai nuovi movimenti.

Falsi segnali nei mercati laterali: Può generare avvisi di acquisto/vendita in condizioni di mercato senza direzionalità, causando perdite.

Nessuna capacità predittiva: Riflette la storia — non prevede il futuro.

Estremamente sensibile alle impostazioni: Una MA a 20 periodi si comporta in modo molto diverso da una a 200 periodi; scelte errate inducono in errore.

Fallisce in condizioni di volatilità estrema: Gap e picchi distorcono la media, riducendone l’affidabilità.

Non universale: Nessuna singola impostazione funziona bene su tutti gli asset o timeframe.





