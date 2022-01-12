Programmazione delle modalità di EA utilizzando l'approccio orientato agli oggetti

Introduzione

In questo articolo parleremo delle modalità di programmazione, in cui può funzionare un MQL5 EA. L'obiettivo di questo articolo è descrivere l'idea che "ogni modalità è implementata a modo suo". L'autore ritiene che questo approccio consenta il completamento di compiti in diverse fasi di sviluppo di un EA in modo più efficiente.

In primo luogo, consideriamo in quali fasi consiste lo sviluppo di un EA. Quindi vengono esplorate le modalità in cui un EA in MetaTrader 5 può funzionare e le sue applicazioni di supporto. Lo sviluppo della gerarchia delle classi per l'implementazione dell'idea di cui sopra termina questo articolo.

1. Fasi di sviluppo

Lo sviluppo di un robot di trading (EA) è un processo multi-aspetto. I blocchi chiave qui sono l'algoritmo dell'idea e il suo test. In particolare, vengono testati sia la logica di trading di EA che l'algoritmo del codice.

Schematicamente, le fasi di questo processo possono essere rappresentate come segue (Fig.1).





Fig.1. Fasi di sviluppo e implementazione di un EA

La quinta fase "Trading algoritmico" espone il lavoro degli sviluppatori, programmatori, analisti e altri specialisti coinvolti. Accade spesso che tutti questi ruoli siano svolti da una sola persona. Supponiamo che sia un trader-programmatore.

Questo schema può essere aggiornato ed esteso. A mio parere, illustra i punti più importanti nello sviluppo di un EA. Il modello ciclico di questo schema consente di migliorare e modificare il codice dell'EA per tutta la sua durata di vita.

Va notato che ogni fase richiede determinati strumenti, conoscenze e abilità.

Secondo me, lo sviluppatore si imbatte nella seguente semplice matrice di varianti (Fig.2).





Fig.2. Matrice variante



Chiaramente, solo il robot che implementa una strategia di trading vincente con un codice di alta qualità arriverà alla quinta fase "Trading algoritmico".





2. Le modalità Expert Advisor in MQL5

L'ambiente MQL5 consente di lavorare con un EA in diverse modalità. Ce ne sono 7. Considereremo ciascuna di esse più in basso.

Dal punto di vista del tipo di file di programma, si possono distinguere 2 gruppi:

Modalità che richiedono il file del codice sorgente e il file eseguibile; Modalità che richiedono solo il file eseguibile.

Le modalità di debug e di profilazione appartengono al primo gruppo.

Un altro criterio di classificazione della modalità è il lavoro di un EA in un flusso di quotazioni reali o storiche. Tutte le modalità di test sono collegate a quotazioni storiche.

6 modalità sono definite dalla programmazione. Una conclusione se un EA sta funzionando in modalità standard (rilascio) o meno può essere fatta in base ai risultati. Un programma pronto all'uso (file con estensione *.ex5), che è stato codificato per funzionare sui mercati finanziari, dovrebbe funzionare proprio in questa modalità. Allo stesso tempo, un programma pronto all'uso consente di utilizzare anche altre modalità nello Strategy Tester.

Creiamo un'enumerazione delle modalità operative del programma MQL denominata ENUM_MQL_MODE:

enum ENUM_MQL_MODE { MQL_MODE_RELEASE= 0 , MQL_MODE_DEBUG= 1 , MQL_MODE_PROFILER= 2 , MQL_MODE_TESTER= 3 , MQL_MODE_OPTIMIZATION= 4 , MQL_MODE_VISUAL= 5 , MQL_MODE_FRAME= 6 , };

In seguito, questo sarà necessario per riconoscere il tipo di modalità in cui sta lavorando un EA.





2.1. Funzione di identificazione e controllo della modalità

Scrivi una semplice funzione che itererà su tutte le modalità e stamperà le informazioni nel journal.

void CheckMqlModes( void ) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) Print ( "Debug mode: yes" ); else Print ( "Debug mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_PROFILER )) Print ( "Profile mode: yes" ); else Print ( "Profile mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) Print ( "Tester mode: yes" ); else Print ( "Tester mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) Print ( "Optimization mode: yes" ); else Print ( "Optimization mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) Print ( "Visual mode: yes" ); else Print ( "Visual mode: no" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) Print ( "Frame mode: yes" ); else Print ( "Frame mode: no" ); }

Verrà verificato il lavoro di questa funzione in ogni modalità. Può essere chiamato nel gestore di eventi OnInit().

Ai fini del test, creiamo un modello dell'EA chiamato Test1_Modes_EA.mq5.

Un'opzione per specificare la modalità in cui l'EA funzionerà è abilitata nei parametri di input. È importante assicurarsi che venga nominata la modalità corretta, altrimenti le informazioni saranno imprecise. Questo è quello che è successo.

Di seguito è la modalità di rilascio.

CL 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_RELEASE QD 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Debug mode: no KM 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Profile mode: no EK 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Tester mode: no CS 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Optimization mode: no RJ 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Visual mode: no GL 0 17 : 20 : 38.932 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Frame mode: no

Per la modalità di rilascio, i flag di tutte le altre modalità sono stati azzerati. Quindi, la funzione ha identificato che non era né una modalità di debug (modalità debug: no), né una modalità di profilazione (modalità profilo: no) ecc. Utilizzando il metodo della negazione, siamo giunti alla conclusione che stiamo lavorando in modalità di rilascio.

Ora vedremo come è stata identificata la modalità di debug.

HG 0 17 : 27 : 47.709 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_DEBUG LD 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Debug mode: yes RS 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Profile mode: no HE 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Tester mode: no NJ 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Optimization mode: no KD 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Visual mode: no RR 0 17 : 27 : 47.710 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Frame mode: no

La modalità di debug è stata riconosciuta correttamente.

Qualsiasi manuale sulla programmazione contiene informazioni che il debug facilita la ricerca e la localizzazione degli errori nel codice. Evidenzia anche le peculiarità del programma. Maggiori dettagli sul debug nell'ambiente MQL5 possono essere trovati nell'articolo "Debug dei programmi MQL5".

Questa modalità è più comunemente utilizzata nelle fasi di formalizzazione e costruzione dell'algoritmo di un'idea di trading.

Nella programmazione, il debug è abilitato utilizzando le macro IS_DEBUG_MODE o la funzione MQLInfoInteger() con l'identificatore MQL_DEBUG.

Passiamo alla modalità di profilazione.

GS 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_PROFILER OR 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Debug mode: no GE 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Profile mode: yes QM 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Tester mode: no CE 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Optimization mode: no FM 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Visual mode: no GJ 0 17 : 30 : 53.879 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Frame mode: no

La funzione ha correttamente stimato che Profiler fosse coinvolto.

In questa modalità è possibile verificare la velocità di funzionamento del programma. Il Profiler passa le informazioni sul tempo impiegato ai blocchi di programma. Questo strumento dovrebbe evidenziare i colli di bottiglia di un algoritmo. Non è sempre possibile sbarazzarsene, ma comunque queste informazioni possono essere utili.

La profilazione può essere abilitata tramite le macro IS_PROFILE_MODE o la funzione MQLInfoInteger() con l'identificatore MQL_PROFILER.

Ora diamo un'occhiata alla modalità test. Queste informazioni appariranno nella scheda "Giornale" di Strategy Tester.

EG 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Current mode: MQL_MODE_TESTER OS 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Debug mode: no GJ 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Profile mode: no ER 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Tester mode: yes ED 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Optimization mode: no NL 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Visual mode: no EJ 0 17 : 35 : 25.397 Core 1 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Frame mode: no

La modalità di prova è stata identificata correttamente.

Questa è la modalità predefinita di EA quando viene aperto lo Strategy Tester.

Non ci sono macro per questa modalità e quindi in MQL5 possiamo determinarla solo utilizzando la funzione MQLInfoInteger() con l'identificatore MQL_TESTER.

Passiamo ora all'ottimizzazione. Un journal con i record verrà archiviato nella cartella dell'agente. Nel mio caso il percorso è il seguente: %Program Files\MetaTrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs

OH 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Current mode: MQL_MODE_OPTIMIZATION KJ 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Debug mode: no NO 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Profile mode: no FI 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Tester mode: yes KE 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Optimization mode: yes LS 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Visual mode: no QE 0 17 : 48 : 14.010 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Frame mode: no

Se la modalità di ottimizzazione è attiva, la modalità di test è abilitata per impostazione predefinita.

La modalità di ottimizzazione è attiva in Strategy Tester se il campo "Ottimizzazione" non è disabilitato nella scheda "Impostazioni".

Per scoprire se l'EA viene testato in modalità di ottimizzazione in MQL5, chiamare la funzione MQLInfoInteger() con l'identificatore MQL_OPTIMIZATION.

Stiamo procedendo alla modalità di visualizzazione.

JQ 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Current mode: MQL_MODE_VISUAL JK 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Debug mode: no KF 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Profile mode: no CP 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Tester mode: yes HJ 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Optimization mode: no LK 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Visual mode: yes KS 0 17 : 53 : 51.485 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Frame mode: no

Qui possiamo vedere che sono coinvolte la modalità di test visivo e la modalità di test standard.

L'EA funziona in questa modalità nello Strategy Tester se il campo "Visualizzazione" nella scheda "Impostazioni" è contrassegnato.

È possibile stabilire il fatto di testare un programma MQL5 in modalità di test visivo utilizzando la funzione MQLInfoInteger() con l'identificatore MQL_VISUAL_MODE.

L'ultima modalità è la gestione della modalità frame.

HI 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Current mode: MQL_MODE_FRAME GR 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Debug mode: no JR 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Profile mode: no JG 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Tester mode: yes GM 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Optimization mode: yes HR 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Visual mode: no MI 0 17 : 59 : 10.177 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) 2014.11 . 03 00 : 00 : 00 Frame mode: no

È interessante notare che la funzione ha riconosciuto solo le modalità di test e ottimizzazione poiché il flag dei frame è stato azzerato. Se la chiamata della funzione viene trasferita al gestore OnTesterInit(), il journal "Expert" conterrà le seguenti voci:

IO 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_FRAME GE 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Debug mode: no ML 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Profile mode: no CJ 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Tester mode: no QR 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Optimization mode: no PL 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Visual mode: no GS 0 18 : 04 : 27.663 Test1_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Frame mode: yes

In effetti, ora è stata rilevata solo la modalità di raccolta dei fotogrammi.

Questa modalità viene utilizzata in Strategy Tester se il campo "Ottimizzazione" nella scheda "Impostazioni" non è disabilitato. Come ha dimostrato l'esperienza, questa modalità è definita nel corpo dei gestori OnTesterInit(), OnTesterPass() e OnTesterDeinit().

La funzione MQLInfoInteger() con l'identificatore MQL_FRAME_MODE può facilitare l'identificazione del fatto di testare un EA in modalità raccolta frame.

Di seguito è riportato il codice della funzione di servizio MqlMode(), che specifica automaticamente la modalità in cui opera l'EA.

ENUM_MQL_MODE MqlMode( void ) { ENUM_MQL_MODE curr_mode= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) curr_mode=MQL_MODE_DEBUG; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_PROFILER )) curr_mode=MQL_MODE_PROFILER; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE )) curr_mode=MQL_MODE_VISUAL; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) curr_mode=MQL_MODE_OPTIMIZATION; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) curr_mode=MQL_MODE_TESTER; else if ( MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) curr_mode=MQL_MODE_FRAME; else curr_mode=MQL_MODE_RELEASE; return curr_mode; }

Poiché il test standard viene identificato in modalità di ottimizzazione e test visivo, la modalità di test standard deve essere verificata dopo l'ottimizzazione e la modalità di visualizzazione.

Se diamo un'occhiata al lavoro della funzione nel secondo template dell'EA Test2_Modes_EA.mq5, possiamo vedere che una nuova voce appare nel journal all'avvio del template. Ad esempio, per la modalità di profilazione è stata fatta la seguente voce:

HG 0 11 : 23 : 52.992 Test2_Modes_EA (EURUSD.e,H1) Current mode: MQL_MODE_PROFILER

Abbiamo discusso i dettagli delle modalità operative dell'Expert MQL5 per la creazione di modelli di classe corrispondenti a una modalità specificata. Lo implementeremo nella prossima parte dell'articolo.





3. Modello dell'EA progettato per funzionare in diverse modalità

Suggerisco di ripassare le fasi di sviluppo di un EA.

Nella fase di algoritmizzazione, un programmatore esegue molto spesso il debug e la profilazione. Per testare i dati storici, provano tutte le modalità dello Strategy Tester. La modalità finale (modalità di rilascio) è utilizzata nel trading online.

A mio parere, un EA deve essere multiforme, nel senso che i requisiti delle fasi di sviluppo e test devono riflettersi nel suo codice.



A quel punto, l'algoritmo principale verrà preservato e, a seguito di esso, l'EA avrà un comportamento diverso in diverse modalità. Il set di strumenti di programmazione orientato agli oggetti si adatta perfettamente all'implementazione di questa idea.

Fig.3. Gerarchia di classe per EA progettata per funzionare in diverse modalità

La gerarchia di classi con implementazione di diverse modalità è rappresentata in Fig.3.

La classe base CModeBase che incapsula tutte le cose comuni avrà due discendenti diretti: le classi CModeRelease e CModeTester. Il primo sarà un genitore per le classi di debug e il secondo per le classi legate al test dell'EA su dati storici.

Sviluppiamo l'idea di combinare un approccio procedurale e modulare quando si sviluppano metodi di classe nel contesto dei modi. A titolo di esempio consideriamo la seguente logica di trading:

Aprire da un segnale se non c'è posizione aperta; Chiusura al segnale se c'è una posizione aperta; Trailing Stop se c'è una posizione aperta.

Il segnale di trading viene rilevato dall'indicatore standard MACD quando appare una nuova barra.

Un segnale da acquistare appare quando la linea principale sta andando verso l'alto e attraversa il segnale nella zona negativa dell'indicatore MACD (Fig.4).

Fig.4. Segnale di acquisto

Un segnale da vendere appare quando la linea principale sta andando verso il basso e incrocia quella del segnale nella zona positiva dell'indicatore (Fig. 5).

Fig.5. Segnale di vendere

La posizione viene chiusa o quando appare il segnale opposto o dallo Stop Loss, che viene posizionato nel caso in cui sia abilitata la modalità di un supporto di posizione.

Quindi la definizione della classe base CModeBase è la seguente:

class CModeBase { private : CiMACD m_macd_obj; double m_macd_main_vals[ 2 ]; double m_macd_sig_vals[ 2 ]; protected : long m_pos_id; bool m_is_new_bar; uint m_trailing_stop; uint m_trail_step; CSymbolInfo m_symbol_info; CTrade m_trade; CPositionInfo m_pos_info; CDealInfo m_deal_info; ENUM_MQL_MODE m_mql_mode; CisNewBar m_new_bar; bool m_is_curr_tick_signal; ENUM_ORDER_TYPE m_close_ord_type; public : void CModeBase(); void ~CModeBase( void ){}; virtual bool Init( int _fast_ema, int slow_ema, int _sig, ENUM_APPLIED_PRICE _app_price); virtual void Deinit( void ){}; virtual void Main( void ){}; virtual void Open( void ){}; virtual void Close( void ){}; virtual void Trail( void ){}; static ENUM_MQL_MODE CheckMqlMode( void ); ENUM_MQL_MODE GetMqlMode( void ); void SetMqlMode( const ENUM_MQL_MODE _mode); void SetTrailing( const uint _trailing, const uint _trail_step); protected : ENUM_ORDER_TYPE CheckOpenSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _open_sig); ENUM_ORDER_TYPE CheckCloseSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _close_sig); ENUM_ORDER_TYPE CheckTrailSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _trail_sig, double &_sl_pr); double GetMacdVal( const int _idx, const bool _is_main= true ); private : bool RefreshIndicatorData( void ); double NormalPrice( double d); double NormalDbl( double d, int n=- 1 ); double NormalSL( const ENUM_ORDER_TYPE _ord_type, double op, double pr, uint SL, double stop); double NormalTP( const ENUM_ORDER_TYPE _ord_type, double op, double pr, uint _TP, double stop); double NormalLot( const double _lot); };

Qualsiasi cosa può essere inclusa in una classe di base fintanto che verrà utilizzata nelle classi eredi.

I dati MACD non saranno disponibili per i discendenti in quanto rappresentati da membri privati.

Va notato che tra questi metodi ci sono quelli virtuali: Main(), Open(), Close(), Trail(). La loro implementazione dipenderà in larga misura dalla modalità in cui l'EA sta attualmente lavorando. Questi metodi rimarranno vuoti per la classe base.

Inoltre, la classe base comprende metodi che hanno la stessa logica di trading per tutte le modalità MQL. Tutti i metodi di segnale appartengono a loro:

CModeBase::CheckOpenSignal() ,

, CModeBase::CheckCloseSignal() ,

, CModeBase::CheckTrailSignal() .

Va tenuto presente che questo articolo non mira alla scrittura di codice per tutti i tipi di modalità MQL. I test standard e visivi serviranno da esempio.





3.1. Modalità test

Dopo che l'algoritmo è stato codificato e compilato, di solito provo la strategia su dati storici nello Strategy Tester per verificare se funziona come previsto.



Molto spesso è necessario verificare con quanta precisione il sistema implementa i segnali di trading. In ogni caso, l'obiettivo fondamentale in questa fase per un EA è il lancio e il trading.

La classe CModeTester per i test regolari può essere implementata come segue:

class CModeTester : public CModeBase { public : void CModeTester( void ){}; void ~CModeTester( void ){}; virtual void Main( void ); virtual void Open( void ); virtual void Close( void ); virtual void Trail( void ); };

Il modulo principale è implementato come:

void CModeTester::Main( void ) { this .Close(); this .Open(); this .Trail(); }

Per la modalità di test regolare, crea un'opportunità per stampare informazioni sui segnali di trading nel Journal.

Aggiungi stringhe contenenti valori dell'indicatore che sono considerati la fonte del segnale di trading.

Di seguito è riportato un estratto dal Journal su un segnale per aprire una posizione seguito da un segnale per chiudere.

HE 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 ---=== Signal to open: SELL===--- FI 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 A bar before the last one, main: 0.002117 ; signal: 0.002109 DL 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 The last bar, main: 0.002001 ; signal: 0.002118 LO 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 market sell 0.03 EURUSD.e ( 1.25242 / 1.25251 / 1.25242 ) KH 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 deal # 660 sell 0.03 EURUSD.e at 1.25242 done (based on order # 660 ) GE 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 deal performed [ # 660 sell 0.03 EURUSD.e at 1.25242 ] OD 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 order performed sell 0.03 at 1.25242 [ # 660 sell 0.03 EURUSD.e at 1.25242 ] IK 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 14 22 : 15 : 00 CTrade:: OrderSend : market sell 0.03 EURUSD.e [done at 1.25242 ] IL 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 CJ 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 ---=== Signal to close: SELL===--- GN 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 A bar before the last one, main: - 0.001218 ; signal: - 0.001148 QL 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 The last bar, main: - 0.001123 ; signal: - 0.001189 EP 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 market buy 0.03 EURUSD.e ( 1.25039 / 1.25047 / 1.25039 ) FG 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 deal # 661 buy 0.03 EURUSD.e at 1.25047 done (based on order # 661 ) OJ 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 deal performed [ # 661 buy 0.03 EURUSD.e at 1.25047 ] PD 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 order performed buy 0.03 at 1.25047 [ # 661 buy 0.03 EURUSD.e at 1.25047 ] HE 0 13 : 34 : 04.118 Core 1 2014.11 . 17 13 : 30 : 20 CTrade:: OrderSend : market buy 0.03 EURUSD.e [done at 1.25047 ]

Si prega di notare che non ci sono riviste familiari "Expert" nello Strategy Tester. Tutte le informazioni possono essere trovate nella scheda "Journal", che contiene i record sulle azioni eseguite dallo Strategy Tester durante il test e l'ottimizzazione.

Ecco perché bisogna cercare le stringhe richieste. Se è necessario separare le informazioni della voce, è possibile registrarle in un file.

La strategia per i test standard è implementata nel codice di TestMode_tester.mq5 EA.

3.2. Testing Visuale

A volte è necessario fare riferimento a un grafico in tempo reale e vedere come un EA sta gestendo la situazione attuale.

La semplice visualizzazione consente non solo di vedere come reagisce il sistema di trading ai tick, ma anche di confrontare modelli di prezzo simili alla fine del test.

La definizione della classe CModeVisual per i test visivi può essere la seguente:

class CModeVisual : public CModeTester { private : CArrayObj m_objects_arr; double m_subwindow_max; double m_subwindow_min; public : void CModeVisual( void ); void ~CModeVisual( void ); virtual void Open( void ); virtual void Close( void ); private : bool CreateSignalLine( const bool _is_open_sig, const bool _is_new_bar= true ); bool CreateRectangle( const ENUM_ORDER_TYPE _signal); void RefreshRectangles( void ); };

La classe contiene membri nascosti. Un membro della classe m_objects_arr implementa un array dinamico del tipo CArrayObj. Gli oggetti grafici, ad esempio linee e rettangoli, appartengono a questo campo. Altri due membri della classe (m_subwindow_max, m_subwindow_min) controllano le dimensioni massime e minime della sottofinestra dell'indicatore.

I metodi privati sono responsabili del lavoro con gli oggetti grafici.

Questa classe non contiene i metodi Main() e Trail(). I loro analoghi genitori CModeTester::Main() e CModeTester::Trail() verranno chiamati rispettivamente.

Gli oggetti grafici possono essere creati nella modalità di test visivo. Questo non può essere fatto in altre modalità dello Strategy Tester.

Disegna una verticale rossa sul grafico quando appare un segnale per entrare e una verticale blu quando viene ricevuto un segnale per uscire. Riempi lo spazio tra i punti di entrata e di uscita con un rettangolo del colore pertinente nella sottofinestra dell'indicatore.



Se è una posizione lunga, il rettangolo è azzurro. Se la posizione è corta, il rettangolo è rosa (Fig.6).





Fig.6. Oggetti grafici nella modalità di test visivo

L'altezza del rettangolo dipende dai valori di massimo e minimo della sottofinestra del grafico al momento della creazione. Per rendere tutti i rettangoli di dimensioni uguali, è necessario aggiungere al codice un blocco di coordinate rettangolari modificabili nel caso in cui le coordinate della sottofinestra del grafico cambino.

Quindi nella sottofinestra dell'indicatore MACD otteniamo le seguenti aree: non colorato (nessuna posizione), rosa (posizione corta), azzurro (lungo posizione).

La strategia per la modalità di test visuale è implementata nel codice dell'EA TestMode_visual_tester.mq5.

Conclusione

In questo articolo ho cercato di illustrare le funzionalità della modalità del terminale MetaTrader 5 e del linguaggio MQL5. Va detto che un approccio multimodale alla programmazione di un algoritmo di trading comporta da un lato maggiori costi e dall'altro offre l'opportunità di considerare ogni fase di sviluppo una dopo l'altra. La programmazione orientata agli oggetti è un aiuto ingegnoso per un programmatore in questo caso.

Le modalità di ottimizzazione e raccolta dei frame verranno evidenziate nei prossimi articoli sulle proprietà statistiche di un trading system.