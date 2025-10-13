SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Apache MA131
Paulo Roberto Da Costa

Apache MA131

Paulo Roberto Da Costa
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 31 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
XMGlobal-Real 43
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
14 (70.00%)
Perte trades:
6 (30.00%)
Meilleure transaction:
5.38 USD
Pire transaction:
-5.35 USD
Bénéfice brut:
40.08 USD (2 501 pips)
Perte brute:
-28.28 USD (2 826 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (11.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.99 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
6.14%
Charge de dépôt maximale:
32.63%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
20 (100.00%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
2.86 USD
Perte moyenne:
-4.71 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-5.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.35 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.89 USD
Maximal:
5.35 USD (4.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.87% (5.35 USD)
Par fonds propres:
15.07% (16.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -325
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.38 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +11.99 USD
Perte consécutive maximale: -5.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 43" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Compre o robô através do site https://oltectrading.com

OLTEC Trading | As melhores automações para o mercado financeiro

O Apache MA131 Expert Advisor 1.0 é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale.

Ele combina múltiplas médias móveis em diferentes timeframes para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros definidos.

Principais Funcionalidades:

  1. Médias Móveis e Estratégias de Rompimento:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar tendências.
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  2. Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições.
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  3. Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  4. Configurações Flexíveis:

    • Parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, e número máximo de Martingales.

  5. Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MA131 Moving Average Expert Advisor 1.0 foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average 1.0 deve ser acompanhado de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco deve ser prioridade para evitar perdas significativas.


Aucun avis
2025.10.13 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 22:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Apache MA131
31 USD par mois
12%
0
0
USD
112
USD
1
100%
20
70%
6%
1.41
0.59
USD
15%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.