- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin
Le taux de change de RJF-PB a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.12 et à un maximum de 25.15.
Suivez la dynamique Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RJF-PB aujourd'hui ?
L'action Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin est cotée à 25.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.20%, a clôturé hier à 25.10 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de RJF-PB présente ces mises à jour.
L'action Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin verse-t-elle des dividendes ?
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin est actuellement valorisé à 25.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RJF-PB.
Comment acheter des actions RJF-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin au cours actuel de 25.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.15 ou de 25.45, le 3 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RJF-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RJF-PB ?
Investir dans Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.01 - 25.62 et le prix actuel 25.15. Beaucoup comparent -0.98% et -0.59% avant de passer des ordres à 25.15 ou 25.45. Consultez le graphique du cours de RJF-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ?
Le cours le plus élevé de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC l'année dernière était 25.62. Au cours de 25.01 - 25.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ?
Le cours le plus bas de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) sur l'année a été 25.01. Sa comparaison avec 25.15 et 25.01 - 25.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RJF-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RJF-PB a-t-elle été divisée ?
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.10 et -0.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.10
- Ouverture
- 25.15
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Plus Bas
- 25.12
- Plus Haut
- 25.15
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- -0.98%
- Changement à 6 Mois
- -0.59%
- Changement Annuel
- -0.59%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4