RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin
RJF-PBの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり25.12の安値と25.15の高値で取引されました。
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
RJF-PB株の現在の価格は？
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representinの株価は本日25.15です。0.20%内で取引され、前日の終値は25.10、取引量は3に達しました。RJF-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representinの株は配当を出しますか？
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representinの現在の価格は25.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.59%やUSDにも注目します。RJF-PBの動きはライブチャートで確認できます。
RJF-PB株を買う方法は？
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representinの株は現在25.15で購入可能です。注文は通常25.15または25.45付近で行われ、3や0.00%が市場の動きを示します。RJF-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
RJF-PB株に投資する方法は？
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representinへの投資では、年間の値幅25.01 - 25.62と現在の25.15を考慮します。注文は多くの場合25.15や25.45で行われる前に、-0.98%や-0.59%と比較されます。RJF-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCの株の最高値は？
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCの過去1年の最高値は25.62でした。25.01 - 25.62内で株価は大きく変動し、25.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCの株の最低値は？
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC(RJF-PB)の年間最安値は25.01でした。現在の25.15や25.01 - 25.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RJF-PBの動きはライブチャートで確認できます。
RJF-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.10、-0.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.10
- 始値
- 25.15
- 買値
- 25.15
- 買値
- 25.45
- 安値
- 25.12
- 高値
- 25.15
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.98%
- 6ヶ月の変化
- -0.59%
- 1年の変化
- -0.59%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前