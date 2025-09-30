- Panoramica
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin
Il tasso di cambio RJF-PB ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.12 e ad un massimo di 25.15.
Segui le dinamiche di Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RJF-PB oggi?
Oggi le azioni Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin sono prezzate a 25.15. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 25.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RJF-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin pagano dividendi?
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 25.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RJF-PB.
Come acquistare azioni RJF-PB?
Puoi acquistare azioni Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 25.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.15 o 25.45, mentre 3 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RJF-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RJF-PB?
Investire in Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 25.01 - 25.62 e il prezzo attuale 25.15. Molti confrontano -0.98% e -0.59% prima di effettuare ordini su 25.15 o 25.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RJF-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?
Il prezzo massimo di RAYMOND JAMES FINANCIAL INC nell'ultimo anno è stato 25.62. All'interno di 25.01 - 25.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?
Il prezzo più basso di RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) nel corso dell'anno è stato 25.01. Confrontandolo con gli attuali 25.15 e 25.01 - 25.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RJF-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RJF-PB?
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.10 e -0.59%.
- Chiusura Precedente
- 25.10
- Apertura
- 25.15
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Minimo
- 25.12
- Massimo
- 25.15
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- -0.98%
- Variazione Semestrale
- -0.59%
- Variazione Annuale
- -0.59%
