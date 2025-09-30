QuotazioniSezioni
Valute / RJF-PB
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin

25.15 USD 0.05 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RJF-PB ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.12 e ad un massimo di 25.15.

Segui le dinamiche di Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RJF-PB oggi?

Oggi le azioni Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin sono prezzate a 25.15. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 25.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RJF-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin pagano dividendi?

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin è attualmente valutato a 25.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RJF-PB.

Come acquistare azioni RJF-PB?

Puoi acquistare azioni Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin al prezzo attuale di 25.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.15 o 25.45, mentre 3 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RJF-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RJF-PB?

Investire in Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 25.01 - 25.62 e il prezzo attuale 25.15. Molti confrontano -0.98% e -0.59% prima di effettuare ordini su 25.15 o 25.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RJF-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?

Il prezzo massimo di RAYMOND JAMES FINANCIAL INC nell'ultimo anno è stato 25.62. All'interno di 25.01 - 25.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?

Il prezzo più basso di RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) nel corso dell'anno è stato 25.01. Confrontandolo con gli attuali 25.15 e 25.01 - 25.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RJF-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RJF-PB?

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.10 e -0.59%.

Intervallo Giornaliero
25.12 25.15
Intervallo Annuale
25.01 25.62
Chiusura Precedente
25.10
Apertura
25.15
Bid
25.15
Ask
25.45
Minimo
25.12
Massimo
25.15
Volume
3
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
-0.98%
Variazione Semestrale
-0.59%
Variazione Annuale
-0.59%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4