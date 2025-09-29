报价部分
货币 / RJF-PB
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin

25.15 USD 0.05 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RJF-PB汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点25.12和高点25.15进行交易。

关注Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RJF-PB股票今天的价格是多少？

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin股票今天的定价为25.15。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为25.10，交易量达到3。RJF-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin股票是否支付股息？

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin目前的价值为25.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.59%和USD。实时查看图表以跟踪RJF-PB走势。

如何购买RJF-PB股票？

您可以以25.15的当前价格购买Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin股票。订单通常设置在25.15或25.45附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注RJF-PB的实时图表更新。

如何投资RJF-PB股票？

投资Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin需要考虑年度范围25.01 - 25.62和当前价格25.15。许多人在以25.15或25.45下订单之前，会比较-0.98%和。实时查看RJF-PB价格图表，了解每日变化。

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RAYMOND JAMES FINANCIAL INC的最高价格是25.62。在25.01 - 25.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin的绩效。

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC股票的最低价格是多少？

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC（RJF-PB）的最低价格为25.01。将其与当前的25.15和25.01 - 25.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RJF-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RJF-PB股票是什么时候拆分的？

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.10和-0.59%中可见。

日范围
25.12 25.15
年范围
25.01 25.62
前一天收盘价
25.10
开盘价
25.15
卖价
25.15
买价
25.45
最低价
25.12
最高价
25.15
交易量
3
日变化
0.20%
月变化
-0.98%
6个月变化
-0.59%
年变化
-0.59%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值