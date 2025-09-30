- Übersicht
RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin
Der Wechselkurs von RJF-PB hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.12 bis zu einem Hoch von 25.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RJF-PB heute?
Die Aktie von Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) notiert heute bei 25.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.10 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von RJF-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RJF-PB Dividenden?
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 25.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RJF-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich RJF-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) zum aktuellen Kurs von 25.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.15 oder 25.45 platziert, während 3 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RJF-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RJF-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 25.01 - 25.62 und der aktuelle Kurs 25.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.98% und -0.59%, bevor sie Orders zu 25.15 oder 25.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RJF-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?
Der höchste Kurs von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.62. Innerhalb von 25.01 - 25.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?
Der niedrigste Kurs von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.15 und der Spanne 25.01 - 25.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RJF-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RJF-PB statt?
Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.10 und -0.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.10
- Eröffnung
- 25.15
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Tief
- 25.12
- Hoch
- 25.15
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- -0.98%
- 6-Monatsänderung
- -0.59%
- Jahresänderung
- -0.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4