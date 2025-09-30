KurseKategorien
Währungen / RJF-PB
Zurück zum Aktien

RJF-PB: Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin

25.15 USD 0.05 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RJF-PB hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.12 bis zu einem Hoch von 25.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RJF-PB heute?

Die Aktie von Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) notiert heute bei 25.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.10 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von RJF-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RJF-PB Dividenden?

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin wird derzeit mit 25.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RJF-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich RJF-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin (RJF-PB) zum aktuellen Kurs von 25.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.15 oder 25.45 platziert, während 3 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RJF-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RJF-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin müssen die jährliche Spanne 25.01 - 25.62 und der aktuelle Kurs 25.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.98% und -0.59%, bevor sie Orders zu 25.15 oder 25.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RJF-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?

Der höchste Kurs von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.62. Innerhalb von 25.01 - 25.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC?

Der niedrigste Kurs von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.15 und der Spanne 25.01 - 25.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RJF-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RJF-PB statt?

Raymond James Financial Inc Depositary Shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.10 und -0.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.12 25.15
Jahresspanne
25.01 25.62
Vorheriger Schlusskurs
25.10
Eröffnung
25.15
Bid
25.15
Ask
25.45
Tief
25.12
Hoch
25.15
Volumen
3
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
-0.98%
6-Monatsänderung
-0.59%
Jahresänderung
-0.59%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4